Рейтинг@Mail.ru
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 06.11.2025 (обновлено: 14:53 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/kim-2053193572.html
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества - РИА Новости, 06.11.2025
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества
Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:43:00+03:00
2025-11-06T14:53:00+03:00
в мире
татьяна ким (бакальчук)
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024227375_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_942d6f0ef7f3e04fef042550cbb535cc.jpg
https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024227375_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_bc3318c805fa0d54377ddd01137b83b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, татьяна ким (бакальчук), wildberries
В мире, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества

Основатель Wildberries Ким достигла мирового соглашения по разделу имущества

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Татьяна Ким. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода.
"Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом", — написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, условия раздела имущества устроили обе стороны. Ким назвала стремление участников процесса пойти навстречу друг другу взрослой позицией.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Татьяна Ким (Бакальчук): история успеха основательницы Wildberries
10 февраля, 17:40
 
В миреТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала