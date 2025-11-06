https://ria.ru/20251106/kim-2053193572.html
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества
Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода. РИА Новости, 06.11.2025
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества
