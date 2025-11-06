В Киеве указали на второй фронт против Украины на Западе

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Европа хочет получить контроль над правоохранительной системой и судами на Украине, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности, заявил близкий к офису Владимира Зеленского источник в партии "Слуга народа", слова которого передает издание "Страна.ua".

"Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. <…> Европейцы хотят, через уже апробированные на НАБУ и САП технологии, поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой", — говорится в материале.

По данным источника, Европа хочет создать ситуацию, при которой правоохранительная система контролируется внешними структурами их местными помощниками в лице грантовых организаций

По словам источника, действия Европы в Киеве считаются недопустимыми и будут расцениваться как "прямое посягательство на суверенитет" Украины

"Сейчас Украине приходится отстаивать свою независимость на двух фронтах — против открытого врага с востока и против так называемых партнеров с Запада", — сообщается в публикации.

Ранее 4 ноября в опубликованном отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС сообщалось, что попытки киевского режима подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.

Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.