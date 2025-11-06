Рейтинг@Mail.ru
В Киеве указали на второй фронт против Украины на Западе - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 06.11.2025 (обновлено: 22:41 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/kiev-2053303535.html
В Киеве указали на второй фронт против Украины на Западе
В Киеве указали на второй фронт против Украины на Западе - РИА Новости, 06.11.2025
В Киеве указали на второй фронт против Украины на Западе
Европа хочет получить контроль над правоохранительной системой и судами на Украине, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:07:00+03:00
2025-11-06T22:41:00+03:00
в мире
украина
киев
европа
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053252776.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053219959.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053226061.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия
В Киеве указали на второй фронт против Украины на Западе

В "Слуге народа" заявили о намерении ЕС получить контроль над судами Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Европа хочет получить контроль над правоохранительной системой и судами на Украине, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности, заявил близкий к офису Владимира Зеленского источник в партии "Слуга народа", слова которого передает издание "Страна.ua".
"Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. <…> Европейцы хотят, через уже апробированные на НАБУ и САП технологии, поставить под свой контроль практически всю правоохранительную систему и суды, выведя их из-под влияния Банковой", — говорится в материале.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для России
Вчера, 18:06
По данным источника, Европа хочет создать ситуацию, при которой правоохранительная система контролируется внешними структурами их местными помощниками в лице грантовых организаций
По словам источника, действия Европы в Киеве считаются недопустимыми и будут расцениваться как "прямое посягательство на суверенитет" Украины.
"Сейчас Украине приходится отстаивать свою независимость на двух фронтах — против открытого врага с востока и против так называемых партнеров с Запада", — сообщается в публикации.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Готовы вмешаться". На Западе сделали заявление по Украине
Вчера, 16:22
Ранее 4 ноября в опубликованном отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС сообщалось, что попытки киевского режима подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине
Вчера, 16:45
 
В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Еврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала