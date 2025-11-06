В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, тревога в Киеве началась с 02.42 мск. Сигнал воздушной тревоги также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской областях и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
