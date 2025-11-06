Первый в истории! Величайший! Овечкин забил 900-й гол в НХЛ

Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в 900 голов в чемпионатах лиги. Великий русский рекордсмен переписал историю.

Овечкин попал под удар

Старт нового сезона НХЛ многими рассматривался сквозь призму погони Александра Овечкина за 900-м голом в чемпионатах лиги. Однако российский рекордсмен заметно забуксовал на пути к исторической вершине, которую ранее не удалось покорить ни одному хоккеисту. К началу очередного розыгрыша "регулярки" капитан "Вашингтона" находился на расстоянии трех шайб от эпохальной отметки, но со стартом первенства 40-летний россиянин сделал до нее только два шага.

Два гола в 12 первых матчах сезона — это личный антирекорд Овечкина в его славной и богатой карьере в НХЛ. Аналогичный результат на том же отрезке он показал в сезоне-2023/24, однако в том розыгрыше лидер "Кэпиталз" набрал за этот временной промежуток 9 очков. В нынешнем же сезоне Александр Михайлович сделал на две передачи меньше. После второго гола в сезоне и 899-й шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ россиянин оформил четырехматчевую безрезультативную серию.

Низкая результативность Овечкина наложилась и на неудачные результаты "Вашингтона": "столичные" выдали неплохой старт, добыв шесть убедительных побед в первых восьми матчах, но после этого потерпели четыре поражения подряд при местами посредственной игре. На этом фоне у некоторых болельщиков клуба лопнуло терпение, и они обрушились с критикой как на команду, так и персонально на Овечкина, завалив соцсети комментариями о том, что тот, по их мнению, очень сильно сдал и своим присутствием на площадке не несет никакой пользы команде. Сам Александр Михайлович отреагировал на ситуацию спокойно. Россиянину не впервой быть объектом критики, но ему уже давно нечего и некому что-либо доказывать: своими великими достижениями и огромным вкладом в историю и развитие хоккея Овечкин давно всем все доказал, и размениваться по мелочам не в его стиле.

« "Конечно, я задумывался о том, чтобы достичь отметки в 900 голов. Еще никому не удалось этого добиться, и мне будет приятно сделать это первым. Надеюсь, с этим голом станет проще играть. Иногда ты не можешь забить на протяжении пяти или шести игр, а затем забрасываешь шайбы десять матчей подряд. Так что посмотрим. Когда начинаешь думать: "Ой, ты не забиваешь" или "Ты забросил всего две шайбы в 12 матчах", ты только оказываешь на себя лишнее давление. Нельзя это делать, нужно выходить на лед и работать в полную силу для команды. Да, у нас есть небольшие проблемы. Но в целом нам просто нужно придерживаться плана, продолжать работать, и шайбы придут. В команде есть травмированные, игра в большинстве не работает, но, как я и говорил, надо оставаться единой командой и продолжать работать", — приводит слова Овечкина пресс-служба "Вашингтона".

© Getty Images / Patrick Smith Александр Овечкин © Getty Images / Patrick Smith Александр Овечкин

Русского богатыря подкосила травма?

Низкая результативность Овечкина в новом сезоне символизирует все проблемы "Кэпиталз" при игре в атаке, которые вдруг обнаружились у "столичных". У команды Спенсера Карбери многое получалось в прошлом сезоне, но в этой "регулярке", что называется, не прет и не идет. Это же касается и российского форварда: в сезоне-2024/25 он угрожал соперникам абсолютно со всех позиций, но в нынешнем розыгрыше этого не наблюдается. Обе шайбы в первых 12 матчах сезона он забросил в идентичной игровой ситуации: мощным броском в дальний угол "под штангу" после выигранного Диланом Строумом вбрасывания в правом круге. При этом в "офисе Овечкина" в тех играх был объявлен бессрочный перерыв.

Овечкин имеет большое игровое время, его средний показатель не намного, но превышает показатель прошлого сезона. При игре в большинстве 40-летний россиянин все так же участвует в обеих спецбригадах, и пусть он не отрабатывает целиком все две минуты при малом штрафе у соперника, но по суммарному числу времени, проведенном в большинстве, Ови идет в числе лидеров по всей лиге.

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

Однако Александр Михайлович имеет пока наименьший процент реализации бросков за всю свою карьеру, а его показатель Corsi (сводная статистика всех бросковых попыток, бросков в створ и голов) хоть и превышает пятьдесят процентов (53,7%), но среди всех форвардов "Вашингтона", сыгравших минимум 10 матчей в сезоне, россиянин идет четвертым с конца (лидер "Кэпиталз" — Хендрикс Лапьер, 62,2%). Почти все время с владением шайбы Овечкин проводит в средней зоне и зоне атаки, что указывает на его полную нацеленность на чужие ворота и отказ от работы в обороне. Но с контролем шайбы у капитана "столичных" имеются трудности, а одной только выгодной занимаемой им позиции недостаточно для нанесения качественных бросков.

Одной из причин этих проблем может быть травма, которая выбила Овечкина из колеи и заставила его пропустить первые две недели тренировочного лагеря накануне старта сезона. Да, Александр Михайлович — известный русский богатырь, обладающий уникально крепким здоровьем и способностью быстро восстанавливаться после любых повреждений. За 20 с лишним лет карьеры в НХЛ россиянин по причине травм пропустил всего лишь 51 матч, а проблемы со здоровьем крайне редко влияли на его общую физическую форму. Однако нельзя забывать, что Овечкину уже 40 лет, и в таком возрасте повреждения так или иначе будут сказываться. Форвард "Вашингтона" сам признал, что на старте нового сезона ощущал последствия недавней травмы:

« "Это отстой, когда идет тренировочный лагерь, и ты пытаешься привести себя в форму, но скучаешь по тренировкам, занимаешься вне льда. Впрочем, это все равно процесс. С каждым матчем ты чувствуешь себя все лучше: и при игре с шайбой, и в плане физической подготовки".

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Канадец едва не украл у Овечкина историческую шайбу!

Все серии рано или поздно прерываются. Неудачные — в том числе. "Вашингтон" после откровенного провала в предыдущих четырех матчах немного передохнул и с новыми силами вступил в очередной бэк-ту-бэк, открыв его домашней встречей с "Сент-Луисом". У "Блюз" в новом сезоне дела идут еще хуже: команда, за которую выступают россияне Павел Бучневич и Алексей Торопченко, плетется на дне турнирной таблицы и в первых 14 матчах (включая сегодняшний) добыла всего четыре победы. Эпизодами "музыканты" оказывали сопротивление "столичным", но едва подопечные Джима Монтгомери пропустили один, следом подоспели еще несколько оплеух от игроков "Кэпиталз".

В середине первого периода Том Уилсон здорово сыграл на подставлении и помог "Вашингтону" прервать затяжную серию из нереализованных попыток игры в большинстве, а во втором периоде хозяева площадки отличились еще четыре раза, доведя счет до крупного.

Автором одного из голов "Кэпиталз" стал Александр Овечкин. Российский капитан "Вашингтона" подловил Джордана Биннингтона на грубой ошибке, когда вратарь "Сент-Луиса" неудачно сыграл клюшкой при попытке вывести шайбу из зоны, и совершил перехват, которым начал голевую атаку. Овечкин сделал передачу на Джейкоба Чикрана, но тот не попал по воротам. Шайба отскочила от борта обратно к российском голеадору, и он, развернувшись, вслепую бросил с неудобной руки по пустым воротам. Необычный и эффектный гол Овечкина стал эпохальным — 900-м в карьере россиянина в чемпионатах НХЛ. Величайший снайпер в истории стал первым игроком, кто добрался до этой невероятной вершины!

После гола все хоккеисты "Вашингтона" мгновенно выбежали на лед, чтобы поздравить своего капитана с очередным великим достижением, а трибуны "Кэпитал Уан Арены" стоя аплодировали россиянину и пели в его честь. С поздравлениями тут же выступил и владелец столичного клуба Тед Леонсис:

« "900 голов в НХЛ — вершина, достижение которой только Алекс Овечкин мог сделать неизбежным. Ови — талант поколения, преданный лидер, сердце Вашингтона. Поздравляю тебя, Алекс! Какой невероятный момент для тебя, для "Кэпиталз" и болельщиков по всему миру".

Интересно, что в момент празднований отметился и Биннингтон. Канадский вратарь "Сент-Луиса" известен своим своеобразным поведением, а порой он и вовсе бывает агрессивным. Пока Овечкин обнимался со своими одноклубниками и получал поздравления с историческим событием, Биннингтон попытался украсть ту самую шайбу, которой российский форвард оформил 900-й гол. Ценный атрибут канадец спрятал у себя в амуниции и понадеялся, что никто этого не заметит. Однако арбитры очень внимательно относятся к знаковым событиям и подобным моментам. Один из судей оперативно решил проблему, заставив Биннингтона отдать шайбу. Канадец, естественно, подчинился, а чуть позднее и вовсе досрочно завершил матч, когда при счете 4:0 в пользу "Вашингтона" его заменил Джоэл Хофер.

В третьем периоде команды обменялись голами: Алексей Торопченко отличился при игре в меньшинстве и лишил вратаря "Кэпиталз" сухого матча, а Том Уилсон в ответ на это оформил дубль. В итоге 6:1 — убедительная победа "Вашингтона" с историческим голом Овечкина, который к тому же стал еще и решающим. По победным голам Александр Михайлович является рекордсменом НХЛ, теперь в его активе 138 решающих шайб.