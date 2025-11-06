Рейтинг@Mail.ru
Овечкин стал лучшим игроком матча, в котором он забил 900-й гол в НХЛ
Хоккей
 
06.11.2025
Овечкин стал лучшим игроком матча, в котором он забил 900-й гол в НХЛ
Овечкин стал лучшим игроком матча, в котором он забил 900-й гол в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Овечкин стал лучшим игроком матча, в котором он забил 900-й гол в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин стал лучшим игроком матча, в котором он забил 900-й гол в НХЛ

Овечкин был признан первой звездой матча НХЛ против "Сент-Луиса"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луис Блюз".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Вашингтон
6 : 1
Сент-Луис
09:50 • Том Уилсон
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
22:39 • Александр Овечкин
(Якоб Чичрун)
24:33 • Энтони Бовилье
(Якоб Чичрун)
29:28 • Джон Карлсон
(Ryan Leonard, Мартин Фехервари)
36:20 • Энтони Бовилье
49:00 • Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
40:37 • Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фоулер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" дома обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 900-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере. Шайба в матче с "Блюз" стала для россиянина 138-й решающей в матче "регулярки" лиги.
Второй звездой матча был признан защитник "Вашингтона" Джон Карлсон, который записал себе в актив гол и передачу. Третьей звездой встречи стал форвард "Кэпиталз" Энтони Бовиллье, оформивший дубль.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Исторический гол Овечкина помог "Вашингтону" прервать серию поражений
6 ноября, 06:09
 
