Овечкин стал лучшим игроком матча, в котором он забил 900-й гол в НХЛ

"Вашингтон" дома обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 900-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере. Шайба в матче с "Блюз" стала для россиянина 138-й решающей в матче "регулярки" лиги.