Овечкин стал лучшим игроком матча, в котором он забил 900-й гол в НХЛ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луис Блюз".
06 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
09:50 • Том Уилсон
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
22:39 • Александр Овечкин
(Якоб Чичрун)
24:33 • Энтони Бовилье
(Якоб Чичрун)
29:28 • Джон Карлсон
(Ryan Leonard, Мартин Фехервари)
36:20 • Энтони Бовилье
49:00 • Том Уилсон
40:37 • Алексей Торопченко
"Вашингтон" дома обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 900-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере. Шайба в матче с "Блюз" стала для россиянина 138-й решающей в матче "регулярки" лиги.
Второй звездой матча был признан защитник "Вашингтона" Джон Карлсон, который записал себе в актив гол и передачу. Третьей звездой встречи стал форвард "Кэпиталз" Энтони Бовиллье, оформивший дубль.