Исторический гол Овечкина помог "Вашингтону" прервать серию поражений - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Хоккей
 
06:09 06.11.2025
Исторический гол Овечкина помог "Вашингтону" прервать серию поражений
Исторический гол Овечкина помог "Вашингтону" прервать серию поражений
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" крупно обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Исторический гол Овечкина помог "Вашингтону" прервать серию поражений

900-й гол Овечкина в чемпионатах НХЛ помог "Вашингтону" разгромить "Сент-Луис"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" крупно обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Вашингтон
6 : 1
Сент-Луис
09:50 • Том Уилсон
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
22:39 • Александр Овечкин
(Якоб Чичрун)
24:33 • Энтони Бовилье
(Якоб Чичрун)
29:28 • Джон Карлсон
(Ryan Leonard, Мартин Фехервари)
36:20 • Энтони Бовилье
49:00 • Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
40:37 • Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фоулер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). В составе "Кэпиталз" по дублю оформили Том Уилсон (10-я и 50-я минуты) и Энтони Бовиллье (25, 37), еще по шайбе забросили российский нападающий Александр Овечкин (23) и Джон Карлсон (30). У "Сент-Луиса" автором гола стал российский форвард Алексей Торопченко (41).
Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой, достиг отметки в 900 голов в карьере в чемпионатах НХЛ. 40-летний россиянин стал первым в истории лиги игроком, кому удалось этого добиться. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере. Шайба в матче с "Блюз" стала для россиянина 138-й решающей в матче "регулярки" лиги.
Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич нанес один бросок в створ ворот и заблокировал один бросок.
"Вашингтон" прервал серию поражений, которая составила четыре матча. "Сент-Луис" потерпел восьмое поражение в последних девяти играх чемпионата НХЛ.
В другом матче игрового дня хоккеисты "Юты Маммот" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" (3:5), несмотря на гол российского защитника Михаила Сергачева, которому ассистировал Дмитрий Симашев.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Посольство России в США поздравило Овечкина с рекордом
6 ноября, 06:01
 
