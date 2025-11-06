Исторический гол Овечкина помог "Вашингтону" прервать серию поражений

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). В составе "Кэпиталз" по дублю оформили Том Уилсон (10-я и 50-я минуты) и Энтони Бовиллье (25, 37), еще по шайбе забросили российский нападающий Александр Овечкин (23) и Джон Карлсон (30). У "Сент-Луиса" автором гола стал российский форвард Алексей Торопченко (41).
Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой, достиг отметки в 900 голов в карьере в чемпионатах НХЛ. 40-летний россиянин стал первым в истории лиги игроком, кому удалось этого добиться. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере. Шайба в матче с "Блюз" стала для россиянина 138-й решающей в матче "регулярки" лиги.
Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич нанес один бросок в створ ворот и заблокировал один бросок.
"Вашингтон" прервал серию поражений, которая составила четыре матча. "Сент-Луис" потерпел восьмое поражение в последних девяти играх чемпионата НХЛ.
В другом матче игрового дня хоккеисты "Юты Маммот" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" (3:5), несмотря на гол российского защитника Михаила Сергачева, которому ассистировал Дмитрий Симашев.
