Исторический гол Овечкина помог "Вашингтону" прервать серию поражений

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" крупно обыграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). В составе "Кэпиталз" по дублю оформили Том Уилсон (10-я и 50-я минуты) и Энтони Бовиллье (25, 37), еще по шайбе забросили российский нападающий Александр Овечкин (23) и Джон Карлсон (30). У "Сент-Луиса" автором гола стал российский форвард Алексей Торопченко (41).

Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой, достиг отметки в 900 голов в карьере в чемпионатах НХЛ. 40-летний россиянин стал первым в истории лиги игроком, кому удалось этого добиться. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере. Шайба в матче с "Блюз" стала для россиянина 138-й решающей в матче "регулярки" лиги.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич нанес один бросок в створ ворот и заблокировал один бросок.

"Вашингтон" прервал серию поражений, которая составила четыре матча. "Сент-Луис" потерпел восьмое поражение в последних девяти играх чемпионата НХЛ.