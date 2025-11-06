Рейтинг@Mail.ru
"Талант поколения": босс "Вашингтона" поздравил Овечкина с 900-м голом - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Хоккей
 
05:23 06.11.2025 (обновлено: 10:44 06.11.2025)
"Талант поколения": босс "Вашингтона" поздравил Овечкина с 900-м голом
"Талант поколения": босс "Вашингтона" поздравил Овечкина с 900-м голом
"Талант поколения": босс "Вашингтона" поздравил Овечкина с 900-м голом
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис, комментируя 900-й гол российского нападающего Александра Овечкина в...
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
"Талант поколения": босс "Вашингтона" поздравил Овечкина с 900-м голом

Владелец "Вашингтона" Леонсис: только Овечкин мог забросить 900 шайб в НХЛ

Александр Овечкин
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис, комментируя 900-й гол российского нападающего Александра Овечкина в чемпионатах лиги, заявил, что только капитан "столичных" мог этого добиться.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Вашингтон
6 : 1
Сент-Луис
09:50 • Том Уилсон
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
22:39 • Александр Овечкин
(Якоб Чичрун)
24:33 • Энтони Бовилье
(Якоб Чичрун)
29:28 • Джон Карлсон
(Ryan Leonard, Мартин Фехервари)
36:20 • Энтони Бовилье
49:00 • Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
40:37 • Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фоулер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного первенства. На 23-й минуте встречи Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 900-й в карьере в чемпионатах НХЛ. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения.
«
"900 голов в НХЛ — вершина, достижение которой только Алекс Овечкин мог сделать неизбежным. Ови — талант поколения, преданный лидер, сердце Вашингтона. Поздравляю тебя, Алекс! Какой невероятный момент для тебя, для "Кэпиталз" и болельщиков по всему миру", — написал Леонсис в своем аккаунте в соцсети X.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Канадец, пропустивший от Овечкина исторический гол, едва не украл его шайбу
