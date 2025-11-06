Канадец, пропустивший от Овечкина исторический гол, едва не украл его шайбу

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Канадский вратарь "Сент-Луис Блюз" Джордан Биннингтон попытался забрать шайбу, которой российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил 900-й гол в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Вашингтон" принимает "Сент-Луис" в матче регулярного первенства. На 23-й минуте встречи Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 900-й в карьере в чемпионатах НХЛ. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения.

В момент, когда Овечкин праздновал гол вместе со всеми игроками "Вашингтона", Биннингтон спрятал шайбу у себя в амуниции. Один из представителей судейской бригады матча потребовал у вратаря вернуть шайбу, и голкипер "Сент-Луиса" ее отдал.