США хотят использовать разоружение ХАМАС в Рафахе как модель, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
04:49 06.11.2025
США хотят использовать разоружение ХАМАС в Рафахе как модель, пишут СМИ
США хотят использовать разоружение ХАМАС в Рафахе как модель, пишут СМИ
в мире, израиль, сша, рафах (провинция), дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
США хотят использовать разоружение ХАМАС в Рафахе как модель, пишут СМИ

Axios: возможное разоружение ХАМАС в Рафахе может стать моделью для Газы

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет использовать возможное разоружение бойцов ХАМАС, которые находятся в туннелях под городом Рафах на юге сектора Газа, чтобы выработать модель по разоружению группировки, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По информации Axios, Соединенные Штаты предложили Израилю вариант, в рамках которого бойцы ХАМАС в туннелях сдадутся и передадут своё оружие третьей стороне в обмен на амнистию со стороны Израиля. Затем их планируется перевезти из районов, находящихся под израильским контролем, в районы, контролируемые ХАМАС, а сами туннели уничтожить.
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие
3 ноября, 11:20
"Мы хотим, чтобы это стало тестовым случаем, который, возможно, позже можно будет распространить на другие районы Газы. Позиция Израиля, как всегда, максималистская, но мы находимся в разгаре переговоров", - цитирует Axios неназванного американского чиновника.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся у нее 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожен
3 ноября, 04:37
 
В миреИзраильСШАРафах (провинция)Дональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
