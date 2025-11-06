Сплоченность российского общества стала темой форума "Сила в единстве"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Северо-Кавказском молодежном форуме "Сила в единстве" обсудили укрепление сплоченности российского общества и взаимодействие между национальностями в условиях проведения СВО.

Участники пленарной дискуссии, посвященной опыту специальной военной операции и единству народов России, уделили особое внимание примерам мужества и героизма военнослужащих из разных регионов.

Заместитель начальника управления по воспитательной работе, ветеран СВО и депутат парламента Кабардино-Балкарии Герман Шевчук рассказал о своем боевом пути, начиная со срочной службы в 2018 году и заканчивая участием в СВО, где он получил тяжелое ранение в 2022-м. По его словам, вернувшись к мирной жизни, он посвятил себя общественной деятельности, патриотическому воспитанию молодежи и организации гуманитарной помощи, лично сопровождая грузы в зону боевых действий.

« "Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО показал, что молодые люди небезразличны к судьбе страны и полностью поддерживают тех, кто защищает ее будущее. Откликнулись даже школьники, каждый сделал свой вклад в общее дело", — отметил он.

Подполковник Илья Агапов поделился опытом участия в федеральной программе "Время героев", которая дает участникам СВО возможности для самореализации. По его словам, программа объединяет близких по духу людей и способствует укреплению взаимопонимания между представителями разных народов России.

Министр по делам молодежи Кабардино-Балкарии Азамат Люев рассказал о проекте "Династии героев", направленном на профессиональное развитие детей участников СВО. К воспитательной работе активно привлекаются спортсмены, тренеры и деятели культуры, которые пользуются популярностью у молодежи и могут формировать у них гражданские ценности, объяснил он. В рамках проекта "Лига героев" в спортивные мероприятия интегрируются интеллектуальные конкурсы, что вызывает интерес у молодежи.

По мнению куратора направления редакции по Северо-Кавказскому федеральному округу АНО "Диалог Регионы" Маргариты Жемчуговой, ключевую роль в сплоченности общества играет создание атмосферы взаимопонимания и уважения между людьми разных культур. Добиться этого можно через различные формы взаимодействия, такие как культурные обмены, исторические реконструкции и совместные проекты.

Доцент кафедры организации работы с молодежью социально-гуманитарного института КБГУ Муслим Баразбиев подчеркнул особую роль северокавказских регионов и их жителей в защите интересов страны и сохранении традиционных ценностей.

« "В России проживает более ста национальностей, у каждой из которых свои обычаи, языки и религиозные взгляды. Важно понимать друг друга, поддерживать в трудные моменты и радоваться общим успехам. Это результат многолетней работы по построению единства, уважения и общего будущего", — сказал он.

Директор АНО "Корпоративный университет "Эльбрус" Тамара Айбазова напомнила о событиях из истории России, когда единство народов играло решающую роль в обеспечении суверенитета и независимости государства.

"Сегодня мир быстро меняется, поэтому важно сохранить то, что нас объединяет. Нужно не просто помнить о единстве, а создавать его каждый день через уважение, диалог и маленькие поступки, которые показывают, что мы едины. Наша задача — передать это понимание следующим поколениям, чтобы они чувствовали, что их сила — в общности, в умении быть разными и при этом вместе", — считает она.

По замыслу организаторов, пленарная дискуссия станет важной частью развития молодежной политики на Северном Кавказе, направленной на укрепление общероссийской гражданской идентичности и патриотизма.