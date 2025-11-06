Рейтинг@Mail.ru
Сплоченность российского общества стала темой форума "Сила в единстве" - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 06.11.2025 (обновлено: 21:01 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/kbgu-2053168039.html
Сплоченность российского общества стала темой форума "Сила в единстве"
Сплоченность российского общества стала темой форума "Сила в единстве" - РИА Новости, 06.11.2025
Сплоченность российского общества стала темой форума "Сила в единстве"
На Северо-Кавказском молодежном форуме "Сила в единстве" обсудили укрепление сплоченности российского общества и взаимодействие между национальностями в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:29:00+03:00
2025-11-06T21:01:00+03:00
кабардино-балкарский государственный университет им. х.м. бербекова
россия
северный кавказ
общество
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053144189_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_af7ba57a7d7c93ed2e01543ef205193b.jpg
россия
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053144189_52:0:1189:853_1920x0_80_0_0_401b7fa43c8c66dc9695119f320137a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кабардино-балкарский государственный университет им. х.м. бербекова, россия, северный кавказ, общество, социальный навигатор
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Россия, Северный Кавказ, Общество, Социальный навигатор

Сплоченность российского общества стала темой форума "Сила в единстве"

© Фото предоставлено пресс-службой КГБУСеверо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
Северо-Кавказский молодежный форум Сила в единстве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУ
Северо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Северо-Кавказском молодежном форуме "Сила в единстве" обсудили укрепление сплоченности российского общества и взаимодействие между национальностями в условиях проведения СВО.
Участники пленарной дискуссии, посвященной опыту специальной военной операции и единству народов России, уделили особое внимание примерам мужества и героизма военнослужащих из разных регионов.
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУСеверо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
Северо-Кавказский молодежный форум Сила в единстве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУ
Северо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
Заместитель начальника управления по воспитательной работе, ветеран СВО и депутат парламента Кабардино-Балкарии Герман Шевчук рассказал о своем боевом пути, начиная со срочной службы в 2018 году и заканчивая участием в СВО, где он получил тяжелое ранение в 2022-м. По его словам, вернувшись к мирной жизни, он посвятил себя общественной деятельности, патриотическому воспитанию молодежи и организации гуманитарной помощи, лично сопровождая грузы в зону боевых действий.
«
"Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО показал, что молодые люди небезразличны к судьбе страны и полностью поддерживают тех, кто защищает ее будущее. Откликнулись даже школьники, каждый сделал свой вклад в общее дело", — отметил он.
Подполковник Илья Агапов поделился опытом участия в федеральной программе "Время героев", которая дает участникам СВО возможности для самореализации. По его словам, программа объединяет близких по духу людей и способствует укреплению взаимопонимания между представителями разных народов России.
Министр по делам молодежи Кабардино-Балкарии Азамат Люев рассказал о проекте "Династии героев", направленном на профессиональное развитие детей участников СВО. К воспитательной работе активно привлекаются спортсмены, тренеры и деятели культуры, которые пользуются популярностью у молодежи и могут формировать у них гражданские ценности, объяснил он. В рамках проекта "Лига героев" в спортивные мероприятия интегрируются интеллектуальные конкурсы, что вызывает интерес у молодежи.
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУСеверо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
Северо-Кавказский молодежный форум Сила в единстве
Северо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУ
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУСеверо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
Северо-Кавказский молодежный форум Сила в единстве
Северо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУ
2 из 2
Северо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУ
1 из 2
Северо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве"
© Фото предоставлено пресс-службой КГБУ
2 из 2
По мнению куратора направления редакции по Северо-Кавказскому федеральному округу АНО "Диалог Регионы" Маргариты Жемчуговой, ключевую роль в сплоченности общества играет создание атмосферы взаимопонимания и уважения между людьми разных культур. Добиться этого можно через различные формы взаимодействия, такие как культурные обмены, исторические реконструкции и совместные проекты.
Доцент кафедры организации работы с молодежью социально-гуманитарного института КБГУ Муслим Баразбиев подчеркнул особую роль северокавказских регионов и их жителей в защите интересов страны и сохранении традиционных ценностей.
«

"В России проживает более ста национальностей, у каждой из которых свои обычаи, языки и религиозные взгляды. Важно понимать друг друга, поддерживать в трудные моменты и радоваться общим успехам. Это результат многолетней работы по построению единства, уважения и общего будущего", — сказал он.

Директор АНО "Корпоративный университет "Эльбрус" Тамара Айбазова напомнила о событиях из истории России, когда единство народов играло решающую роль в обеспечении суверенитета и независимости государства.
"Сегодня мир быстро меняется, поэтому важно сохранить то, что нас объединяет. Нужно не просто помнить о единстве, а создавать его каждый день через уважение, диалог и маленькие поступки, которые показывают, что мы едины. Наша задача — передать это понимание следующим поколениям, чтобы они чувствовали, что их сила — в общности, в умении быть разными и при этом вместе", — считает она.
По замыслу организаторов, пленарная дискуссия станет важной частью развития молодежной политики на Северном Кавказе, направленной на укрепление общероссийской гражданской идентичности и патриотизма.
Северо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве" прошел на площадке Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова.
 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. БербековаРоссияСеверный КавказОбществоСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала