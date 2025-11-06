Рейтинг@Mail.ru
19:26 06.11.2025
Минкультуры объяснило, как переоформить "Пушкинскую карту"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Участникам программы "Пушкинская карта" следует до 28 декабря написать заявление на перевыпуск карты в связи со сменой банка-оператора, которым с нового года станет ВТБ, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
"С 1 января банком-оператором программы "Пушкинская карта" будет ВТБ. Чтобы карта продолжила работать в 2026 году, её владельцам нужно подать заявление на перевыпуск до 28 декабря. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Культура"", - говорится в сообщении.
Ранее выпущенная карта Почта Банка будет работать до 31 декабря 2025 года, заключили в ведомстве.
«
"Дети с удовольствием посещают культурные мероприятия по этой программе. Интерес высок. Количество проданных билетов ежедневно растет. С начала старта программы "Пушкинская карта" по всей стране продано более 98 миллионов билетов на сумму более 48,3 миллиарда рублей", – приводятся слова министра культуры России Ольги Любимовой.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Более 1,5 млн человек уже подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ
17 октября, 16:06
 
Культура
 
 
