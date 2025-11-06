Минкультуры объяснило, как переоформить "Пушкинскую карту"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Участникам программы "Пушкинская карта" следует до 28 декабря написать заявление на перевыпуск карты в связи со сменой банка-оператора, которым с нового года станет ВТБ, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.