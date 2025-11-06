Айзекман предложил запустить беспилотную миссию на Марс, пишут СМИ

Кроме того, по информации Блумберг, в плане Айзекман схематизирует перенаправление ресурсов НАСА на программу ядерных электроракетных двигателей с целью быстрого развития этой технологии и запуска в эксплуатацию транспортных средств с ядерными двигателями в течение следующих нескольких лет. Эти возможности, пишет агентство со ссылкой на план, также могут быть использованы для обеспечения энергией объектов планируемой системы противоракетной обороны "Золотой купол" и других нужд минобороны США.