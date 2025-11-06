Айзекман предложил запустить беспилотную миссию на Марс, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы космического агентства НАСА миллиардер Джаред Айзекман предложил запустить беспилотную миссию на Марс уже в 2026 году, назвав американскую компанию SpaceX одной из тех, кто может это сделать, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
"Айзекман предложил запустить беспилотную миссию на Марс уже в следующем году... В частном порядке он назвал компанию SpaceX (американского предпринимателя - ред.) Илона Маска одной из компаний, которая могла бы выполнить эту задачу", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в план Айзекмана "Проект Афина" включены запуск программы Марса, сокращение размеров НАСА, опора агентства на коммерческий сектор и приоритетное развитие пилотируемых космических полётов.
Кроме того, по информации Блумберг, в плане Айзекман схематизирует перенаправление ресурсов НАСА на программу ядерных электроракетных двигателей с целью быстрого развития этой технологии и запуска в эксплуатацию транспортных средств с ядерными двигателями в течение следующих нескольких лет. Эти возможности, пишет агентство со ссылкой на план, также могут быть использованы для обеспечения энергией объектов планируемой системы противоракетной обороны "Золотой купол" и других нужд минобороны США.
В среду Трамп вернул на рассмотрение кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана в качестве главы космического агентства НАСА, которую ранее снял из-за разлада с Илоном Маском.
