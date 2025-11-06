Рейтинг@Mail.ru
В Канаде снова рассматривают проект об изъятии российских активов
01:37 06.11.2025 (обновлено: 02:10 06.11.2025)
В Канаде снова рассматривают проект об изъятии российских активов
В Канаде снова рассматривают проект об изъятии российских активов - РИА Новости, 06.11.2025
В Канаде снова рассматривают проект об изъятии российских активов
Проект об изъятии суверенных активов РФ снова рассматривается в парламенте Канады, рассказал газете "Известия" посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 06.11.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, россия, оттава, украина, олег степанов, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, канада
В мире, Россия, Оттава, Украина, Олег Степанов, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Канада
В Канаде снова рассматривают проект об изъятии российских активов

Посол Степанов: Канада вновь рассматривает проект об изъятии активов России

Флаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проект об изъятии суверенных активов РФ снова рассматривается в парламенте Канады, рассказал газете "Известия" посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Канада - в передовиках по теме конфискации российских активов и сама может поделиться наработками с европейцами. В частности, внутри у себя через законодательное решение изобрела односторонние инструменты, позволяющие ей изымать чужую частную собственность. В настоящее время в сенате канадского парламента возобновилось рассмотрение проекта об изъятии суверенных авуаров. Наверняка в этой связи Оттава продолжит и далее сверку подходов с Брюсселем", - сказал посол газете.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине
Вчера, 00:55
При этом, по словам дипломата, Россия подготовила набор ответных мер в случае принятия канадским парламентом решения о конфискации активов. Как уточнил Степанов "Известиям", "занимаясь воровством, западные правительства подрывают доверие к себе", а также "уже сегодня наносят ущерб куда более существенный, чем выгоды от потенциальной кражи авуаров РФ".
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы
28 октября, 11:24
 
В миреРоссияОттаваУкраинаОлег СтепановСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearКанада
 
 
