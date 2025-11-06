На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя – РИА Новости. Суд приговорил преподавателя музыкальной школы на Камчатке, признанного виновным в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней и распространении этих материалов, к 10 годам колонии, сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Как установил суд, 26-летний преподаватель музыкальной школы в течение нескольких месяцев обменивался с несовершеннолетней девушкой фотографиями интимного характера и делился ими со своим приятелем.

"Как было установлено, подсудимый П. в ходе общения в мессенджере Telegram с несовершеннолетней девушкой, о возрасте которой он был осведомлён, неоднократно отправлял ей графические и видеофайлы порнографического характера", - отметили в суде.

Следствие установило, что обвиняемый "с целью удовлетворения своей половой потребности и страсти" предложил девочке за вознаграждение переслать ему свои фото и видео в обнажённом виде, та согласилась. Кроме того, он "отправил своему знакомому несколько видеофайлов порнографического содержания с изображением несовершеннолетних, тем самым незаконно их распространил".

При обыске у подсудимого были изъяты электронные устройства, на которых обнаружены более 8000 фотографий, изображений и видеофайлов, содержащих порнографические материалы, в том числе с участием "несовершеннолетних и малолетних лиц". П. полностью признал свою вину.