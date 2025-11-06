Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней
09:20 06.11.2025
На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатка
петропавловск-камчатский
На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней

На Камчатке преподаватель получил 10 лет колонии за порно с несовершеннолетней

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя – РИА Новости. Суд приговорил преподавателя музыкальной школы на Камчатке, признанного виновным в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней и распространении этих материалов, к 10 годам колонии, сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.
Как установил суд, 26-летний преподаватель музыкальной школы в течение нескольких месяцев обменивался с несовершеннолетней девушкой фотографиями интимного характера и делился ими со своим приятелем.
В ожидании поезда в метро - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Московское метро отсудило убытки у пассажира, спустившегося на пути
04:51
"Как было установлено, подсудимый П. в ходе общения в мессенджере Telegram с несовершеннолетней девушкой, о возрасте которой он был осведомлён, неоднократно отправлял ей графические и видеофайлы порнографического характера", - отметили в суде.
Следствие установило, что обвиняемый "с целью удовлетворения своей половой потребности и страсти" предложил девочке за вознаграждение переслать ему свои фото и видео в обнажённом виде, та согласилась. Кроме того, он "отправил своему знакомому несколько видеофайлов порнографического содержания с изображением несовершеннолетних, тем самым незаконно их распространил".
При обыске у подсудимого были изъяты электронные устройства, на которых обнаружены более 8000 фотографий, изображений и видеофайлов, содержащих порнографические материалы, в том числе с участием "несовершеннолетних и малолетних лиц". П. полностью признал свою вину.
Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права работать с несовершеннолетними в течение 12 лет и ограничением свободы на 2 года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Курске пьяный мужчина устроил дебош в парикмахерской
Происшествия
 
 
