Рейтинг@Mail.ru
Сын Каддафи покинет Ливан после внесения залога, заявил адвокат - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 06.11.2025 (обновлено: 22:06 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/kaddafi-2053303202.html
Сын Каддафи покинет Ливан после внесения залога, заявил адвокат
Сын Каддафи покинет Ливан после внесения залога, заявил адвокат - РИА Новости, 06.11.2025
Сын Каддафи покинет Ливан после внесения залога, заявил адвокат
Ливанские власти согласились освободить Ганнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, после внесения залога в размере 900 тысяч долларов в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:05:00+03:00
2025-11-06T22:06:00+03:00
в мире
ливия
ливан
сирия
муаммар каддафи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_175:0:2898:1532_1920x0_80_0_0_31a1d2f0ca9d63425e04b35a4893251f.jpg
https://ria.ru/20250903/kaddafi-2039243872.html
ливия
ливан
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_04ab4d340406629e08a4725d1dc11a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, ливан, сирия, муаммар каддафи
В мире, Ливия, Ливан, Сирия, Муаммар Каддафи
Сын Каддафи покинет Ливан после внесения залога, заявил адвокат

Адвокат аль-Хури: сын Каддафи покинет Ливан после внесения залога в $900 тыс

© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи в Ливане
Вид на город Триполи в Ливане - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / Sergey Strelkov
Вид на город Триполи в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕНГАЗИ, 6 ноя - РИА Новости. Ливанские власти согласились освободить Ганнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, после внесения залога в размере 900 тысяч долларов в течение двух дней, он намерен покинуть страну, заявил в четверг РИА Новости один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури.
Ранее в четверг Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии заявляло, что ливанские власти согласились освободить Каддафи без внесения залога.
«
"Было принято решение освободить Ганнибала Каддафи под залог, при этом его сумма снизилась с 11 миллионов долларов до 900 тысяч долларов. Залог должен будет быть внесен в течение следующих двух дней", - сказал аль-Хури.
Собеседник агентства также отметил, что Каддафи намерен покинуть территорию Ливана, однако ввиду соображений безопасности его защита не может раскрыть подробностей, куда он направится. При этом власти ПНЕ, утверждает аль-Хури, не требовали от ливанской стороны передать Ганнибала Каддафи. "Нет, такого требования не было, Ганнибал самостоятельно определяет, куда направиться", - добавил он.
По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.
Протесты в Триполи против ареста сына Муаммара Каддафи Ганнибала - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Состояние здоровья сына Каддафи ухудшается, заявил его родственник
3 сентября, 04:05
 
В миреЛивияЛиванСирияМуаммар Каддафи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала