Сын Каддафи покинет Ливан после внесения залога, заявил адвокат

БЕНГАЗИ, 6 ноя - РИА Новости. Ливанские власти согласились освободить Ганнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, после внесения залога в размере 900 тысяч долларов в течение двух дней, он намерен покинуть страну, заявил в четверг РИА Новости один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури.
"Было принято решение освободить Ганнибала Каддафи под залог, при этом его сумма снизилась с 11 миллионов долларов до 900 тысяч долларов. Залог должен будет быть внесен в течение следующих двух дней", - сказал аль-Хури.
Собеседник агентства также отметил, что Каддафи намерен покинуть территорию Ливана, однако ввиду соображений безопасности его защита не может раскрыть подробностей, куда он направится. При этом власти ПНЕ, утверждает аль-Хури, не требовали от ливанской стороны передать Ганнибала Каддафи. "Нет, такого требования не было, Ганнибал самостоятельно определяет, куда направиться", - добавил он.
По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Позднее Ганнибал Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также неоднократно говорил, что не располагает никакой информацией по исчезновению ас-Садра, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.
