ЦАХАЛ нанесла удары по поселениям на юге Ливана

БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Боевая авиация нанесла серии ударов по поселениям Тайбе и Айта-Джабаль на юге Ливана, рассказали РИА Новости очевидцы с места.

"Жилой район в Айта-Джабаль сейчас подвергся авиаударам", - рассказал один из жителей этого поселения.

Житель Тайбе также сообщил агентству, что несколько авиаударов пришлось по высотам в черте населенного пункта.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступило.

Армия Израиля ранее опубликовала предупреждение, что удары в Айта-Джабаль и Тайбе будут нанесены по определенным объектам, якобы принадлежащим движению " Хезболлах ". От мирных граждан потребовали отойти на расстояние не менее 500 метров.

Ранее в четверг израильская авиация нанесла удары в районе города Тир, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения. В последствии ударов на въезде в крупнейший город на юге Ливана образовалась многокилометровая пробка, а в нескольких школах отменили занятия.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.