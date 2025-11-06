https://ria.ru/20251106/izrail-2053248305.html
ЦАХАЛ нанесла удары по поселениям на юге Ливана
ЦАХАЛ нанесла удары по поселениям на юге Ливана
Боевая авиация нанесла серии ударов по поселениям Тайбе и Айта-Джабаль на юге Ливана, рассказали РИА Новости очевидцы с места. РИА Новости, 06.11.2025
БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Боевая авиация нанесла серии ударов по поселениям Тайбе и Айта-Джабаль на юге Ливана, рассказали РИА Новости очевидцы с места.
"Жилой район в Айта-Джабаль сейчас подвергся авиаударам", - рассказал один из жителей этого поселения.
Житель Тайбе также сообщил агентству, что несколько авиаударов пришлось по высотам в черте населенного пункта.
Информации о погибших и пострадавших пока не поступило.
Армия Израиля
ранее опубликовала предупреждение, что удары в Айта-Джабаль и Тайбе будут нанесены по определенным объектам, якобы принадлежащим движению "Хезболлах
". От мирных граждан потребовали отойти на расстояние не менее 500 метров.
Ранее в четверг израильская авиация нанесла удары в районе города Тир, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения. В последствии ударов на въезде в крупнейший город на юге Ливана
образовалась многокилометровая пробка, а в нескольких школах отменили занятия.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.