При ударе Израиля по Ливану погиб мирный житель

БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары в районе населенного пункта Тура на юге Ливана, один человек погиб и трое получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуации при минздраве Ливана.

"По предварительным данным, израильский авиаудар по населенному пункту Тура (район Тира) привел к гибели одного человека и ранению еще троих",- написано в отчете.

Армия Израиля в свою очередь заявила о нанесении авиаударов в районе ливанского Тира. Целью была группа, принадлежащая движению " Хезболлах ", которая занималась восстановлением инфраструктуры сопротивления.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана , включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.