При ударе Израиля по Ливану погиб мирный житель

БЕЙРУТ, 6 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары в районе населенного пункта Тура на юге Ливана, один человек погиб и трое получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуации при минздраве Ливана.
"По предварительным данным, израильский авиаудар по населенному пункту Тура (район Тира) привел к гибели одного человека и ранению еще троих",- написано в отчете.
Армия Израиля
в свою очередь заявила о нанесении авиаударов в районе ливанского Тира. Целью была группа, принадлежащая движению "Хезболлах
", которая занималась восстановлением инфраструктуры сопротивления.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана
, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.