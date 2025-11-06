Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии арестовали управляющего отделением Банка России
10:18 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ingushetija-2053135218.html
В Ингушетии арестовали управляющего отделением Банка России
Магасский районный суд арестовал управляющего отделением Банка России – Национального банка по Ингушетии Магомед-Бека Ужахова, обвиняемого в злоупотреблении... РИА Новости, 06.11.2025
2025
В Ингушетии арестовали управляющего отделением Банка России

НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Магасский районный суд арестовал управляющего отделением Банка России – Национального банка по Ингушетии Магомед-Бека Ужахова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом более 4 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Магасский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомед-Бека Ужахова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями - ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Ужахов арестован на два месяца – до 27 декабря.
По версии следствия, родственник Ужахова, работающий заведующим системно-техническим сектором отдела информатизации отделения Банка России, похитил имущество банка – мобильную рабочую станцию стоимостью более 109 тысяч рублей.
Узнав об этом, Ужахов не направил уведомление в Южное главное управление ЦБ РФ и главному аудитору ЦБ РФ, а также, как считают следователи, "не предпринял должных мер, направленных на расторжение трудового договора с родственником и привлечение его к дисциплинарной и уголовной ответственности".
"В октябре 2024 года Ужахов дал указание своим подчиненным подготовить документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно оприходования фактически отсутствующего имущества, утвердил фиктивную накладную, тем самым придав законный вид обороту похищенного его родственником имущества Банка России", - отметили в пресс-службе.
По данным следствия, из-за протекционизма и покровительства по службе со стороны Ужахова его родственник с февраля 2023 по октябрь 2024 года похитил имущество Банка России на общую сумму свыше четырех миллионов рублей.
В пресс-службе добавили, что постановление об аресте Ужахова не вступило в законную силу.
