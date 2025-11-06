https://ria.ru/20251106/imya-2053163906.html
Разрешение на изменение имени ребенка стало проще получить в Подмосковье
Разрешение на изменение имени ребенка стало проще получить в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2025
Разрешение на изменение имени ребенка стало проще получить в Подмосковье
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по оформлению разрешений на изменение имени и фамилии ребенка, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по оформлению разрешений на изменение имени и фамилии ребенка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Услугу по оформлению разрешений на изменение имени и фамилии ребенка оптимизировали. Теперь внедренный в электронную форму умный сервис автоматически проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Чтобы добавить информацию, заявителю нужно будет просто выбрать нужного ребенка из предложенного списка", — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Услуга "Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка" доступна на региональном портале в разделе "Гражданам" — "Семья" — "Юридические вопросы". В рамках услуги жители Подмосковья могут подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Так, чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и приложить необходимые документы. Воспользоваться услугой могут физические лица. Результат поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.