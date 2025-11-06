Рейтинг@Mail.ru
Разрешение на изменение имени ребенка стало проще получить в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:19 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/imya-2053163906.html
Разрешение на изменение имени ребенка стало проще получить в Подмосковье
Разрешение на изменение имени ребенка стало проще получить в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2025
Разрешение на изменение имени ребенка стало проще получить в Подмосковье
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по оформлению разрешений на изменение имени и фамилии ребенка, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:19:00+03:00
2025-11-06T12:19:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
"граждане"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974262220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc57563252468794a8115c5c4538f705.jpg
https://ria.ru/20251106/uzi-2053156194.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974262220_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c906fa77b405ac3af76e5d047bbd9e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), "граждане"
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), "Граждане"
Разрешение на изменение имени ребенка стало проще получить в Подмосковье

Выдачу разрешения на изменение имени ребенка упростили на регпортале Подмосковья

© iStock.com / kieferpixМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / kieferpix
Мама с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по оформлению разрешений на изменение имени и фамилии ребенка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Услугу по оформлению разрешений на изменение имени и фамилии ребенка оптимизировали. Теперь внедренный в электронную форму умный сервис автоматически проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Чтобы добавить информацию, заявителю нужно будет просто выбрать нужного ребенка из предложенного списка", — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Услуга "Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка" доступна на региональном портале в разделе "Гражданам" — "Семья" — "Юридические вопросы". В рамках услуги жители Подмосковья могут подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Так, чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и приложить необходимые документы. Воспользоваться услугой могут физические лица. Результат поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.
Аппарат ультразвуковой диагностики - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Медорганизации Подмосковья получили 114 аппаратов УЗИ
Вчера, 11:51
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)"Граждане"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала