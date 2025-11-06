Рейтинг@Mail.ru
В подполье назвали визит Джоли в Херсон политическим спектаклем - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/herson-2053083114.html
В подполье назвали визит Джоли в Херсон политическим спектаклем
В подполье назвали визит Джоли в Херсон политическим спектаклем - РИА Новости, 06.11.2025
В подполье назвали визит Джоли в Херсон политическим спектаклем
Визит актрисы Анджелины Джоли в Херсон - политический спектакль, разыгранный ради самопиара и поддержки режима Зеленского, таким мнением в разговоре с РИА... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T00:22:00+03:00
2025-11-06T00:22:00+03:00
в мире
херсон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053040898_0:424:720:829_1920x0_80_0_0_085330b84d82d0f18259b3097ea44509.jpg
https://ria.ru/20251105/dzholi-2053080924.html
https://ria.ru/20251105/vizit-2053042248.html
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053040898_0:271:720:811_1920x0_80_0_0_f89ade85bc4299ccf8cd2b5e516224e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, украина
В мире, Херсон, Украина
В подполье назвали визит Джоли в Херсон политическим спектаклем

В Херсоне назвали визит Анджелины Джоли политическим спектаклем ради самопиара

© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : соцсети
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 5 ноя - РИА Новости. Визит актрисы Анджелины Джоли в Херсон - политический спектакль, разыгранный ради самопиара и поддержки режима Зеленского, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился представитель городского антифашистского подполья.
"Мы наблюдали, как сегодня голливудская звезда в бронежилете позировала на фоне полуразрушенного Херсона, играя роль спасительницы… Очень жаль, что актриса Анджелина Джоли, которая десятилетиями строила репутацию гуманитарного посла, сама того не понимая, стала частью политического спектакля… Мы уже насмотрелись на этих актёров, журналистов, филантропов и так далее. Настоящая помощь — это не фото с детьми, а системная поддержка, безопасность, лекарства, эвакуация в конце концов. Всё то, о чём забыла нынешняя власть и чего она уже давно лишила наших жителей", - заявил представитель антифашистского сопротивления Херсона.
Анжелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Джоли не уведомила Киев о намерении посетить Херсон
Вчера, 23:53
Собеседник агентства напомнил, что актриса не впервые приезжает на Украину, однако ее визиты всегда представляли собой лишь эффектный спектакль в медиа.
"Она фотографируется и на камеру посещает различные социальные объекты, но на этом всё и заканчивается. Как будто она приехала не к людям, а к камерам — для повышения собственного рейтинга на Западе или рейтинга Зеленского и его окружения, учитывая её репутацию", - заключили в подполье.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Сальдо назвал визит Джоли в Херсон украинским "антикризом"
Вчера, 18:54
 
В миреХерсонУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала