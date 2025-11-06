ГЕНИЧЕСК, 5 ноя - РИА Новости. Визит актрисы Анджелины Джоли в Херсон - политический спектакль, разыгранный ради самопиара и поддержки режима Зеленского, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился представитель городского антифашистского подполья.
"Мы наблюдали, как сегодня голливудская звезда в бронежилете позировала на фоне полуразрушенного Херсона, играя роль спасительницы… Очень жаль, что актриса Анджелина Джоли, которая десятилетиями строила репутацию гуманитарного посла, сама того не понимая, стала частью политического спектакля… Мы уже насмотрелись на этих актёров, журналистов, филантропов и так далее. Настоящая помощь — это не фото с детьми, а системная поддержка, безопасность, лекарства, эвакуация в конце концов. Всё то, о чём забыла нынешняя власть и чего она уже давно лишила наших жителей", - заявил представитель антифашистского сопротивления Херсона.
Собеседник агентства напомнил, что актриса не впервые приезжает на Украину, однако ее визиты всегда представляли собой лишь эффектный спектакль в медиа.
"Она фотографируется и на камеру посещает различные социальные объекты, но на этом всё и заканчивается. Как будто она приехала не к людям, а к камерам — для повышения собственного рейтинга на Западе или рейтинга Зеленского и его окружения, учитывая её репутацию", - заключили в подполье.