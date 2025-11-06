Рейтинг@Mail.ru
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/habarovsk-2053124778.html
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.11.2025
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии
Одна из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии, ей проводится операция, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:09:00+03:00
2025-11-06T09:09:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053116178_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4c4aa82f1829fb07a6a53e9486df28d0.jpg
https://ria.ru/20251106/ataka-2053098960.html
хабаровск
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053116178_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e739cf57ab1615061178d1e5a4af0bbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии

Пострадавшей в ДТП с поездом и автобусом в Хабаровске проводят операцию

© ГУ МЧС по Хабаровскому краюВ Хабаровске автобус с пассажирами столкнулся с поездом
В Хабаровске автобус с пассажирами столкнулся с поездом - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровске автобус с пассажирами столкнулся с поездом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии, ей проводится операция, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что в четверг днем, около 13 часов (около 6.00 мск) на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 водитель пассажирского автобуса 40 маршрута проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с грузовым поездом. В автобусе находились три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в больницы. Как сообщает краевой главк МЧС, среди пострадавших в том числе ребенок. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) уточнила, что ДТП произошло на путях необщего пользования по направлению к ТЭЦ-3. Схода подвижного состава нет. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов авария не повлияла, сообщили в ДВЖД.
"В настоящий момент находится в тяжелом состоянии одна женщина, она оперируется, сейчас в операционной. Жизням других пациентов, в том числе и ребенка, ничего не угрожает. Они получают всю помощь, которая нужна, находятся на контроле минздрава Хабаровского края", - сообщил Мальцев.
Он отметил, что все пострадавшие находятся во второй краевой клинической больнице в Хабаровске.
По его словам, первые две бригады скорой медицинской помощи прибыли на место ДТП через 14 минут. Всего участвовало в оказании медпомощи пострадавшим 14 бригад СМП.
Ранее сообщалось, что Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию переезда в нормативном состоянии. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Падение БПЛА на многоэтажку в Волгограде привело к пожару
03:56
 
ПроисшествияХабаровскХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала