Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии

ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии, ей проводится операция, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев.

"В настоящий момент находится в тяжелом состоянии одна женщина, она оперируется, сейчас в операционной. Жизням других пациентов, в том числе и ребенка, ничего не угрожает. Они получают всю помощь, которая нужна, находятся на контроле минздрава Хабаровского края", - сообщил Мальцев.