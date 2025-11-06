https://ria.ru/20251106/habarovsk-2053124778.html
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.11.2025
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии
Одна из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии, ей проводится операция, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:09:00+03:00
2025-11-06T09:09:00+03:00
2025-11-06T09:09:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053116178_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4c4aa82f1829fb07a6a53e9486df28d0.jpg
https://ria.ru/20251106/ataka-2053098960.html
хабаровск
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053116178_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e739cf57ab1615061178d1e5a4af0bbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Одна из пострадавших в ДТП в Хабаровске находится в тяжелом состоянии
Пострадавшей в ДТП с поездом и автобусом в Хабаровске проводят операцию
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Хабаровске находится в тяжелом состоянии, ей проводится операция, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что в четверг днем, около 13 часов (около 6.00 мск) на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 водитель пассажирского автобуса 40 маршрута проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с грузовым поездом. В автобусе находились три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в больницы. Как сообщает краевой главк МЧС
, среди пострадавших в том числе ребенок. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) уточнила, что ДТП произошло на путях необщего пользования по направлению к ТЭЦ-3. Схода подвижного состава нет. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов авария не повлияла, сообщили в ДВЖД.
"В настоящий момент находится в тяжелом состоянии одна женщина, она оперируется, сейчас в операционной. Жизням других пациентов, в том числе и ребенка, ничего не угрожает. Они получают всю помощь, которая нужна, находятся на контроле минздрава Хабаровского края", - сообщил Мальцев.
Он отметил, что все пострадавшие находятся во второй краевой клинической больнице в Хабаровске
.
По его словам, первые две бригады скорой медицинской помощи прибыли на место ДТП через 14 минут. Всего участвовало в оказании медпомощи пострадавшим 14 бригад СМП.
Ранее сообщалось, что Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию переезда в нормативном состоянии. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).