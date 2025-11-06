Арестованного мэра Гюмри госпитализировали, сообщила адвокат

ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Находящийся под арестом мэр армянского города Гюмри Вардан Гукасян доставлен в один из ереванских медицинских центров, сообщила в четверг его адвокат Заруи Постанджян.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником. Другой адвокат мэра Заруи Постанджян сообщила, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье "Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения". По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей и является политическим преследованием.
"Сегодня, 6 ноября, примерно в 16.00 (15.00 мск) состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, содержащегося в ереванском СИЗО "Кентрон" (Центр), резко ухудшилось. Персонал учреждения немедленно вызвал скорую помощь и Вардан Гукасян был доставлен в медицинский центр Святого Григория Просветителя", - написала адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Она отметила, что, по предварительным данным, Гукасян пока остается в этом медцентре. Подробности о состоянии его здоровья уточняются.
"Вардан Гукасян находится в следственном изоляторе 18 дней, и, несмотря на то, что следственные органы и суд были уведомлены о проблемах с его здоровьем, тем не менее было принято решение о его заключении под стражу", - заявила Постанджян.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.