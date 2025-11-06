Рейтинг@Mail.ru
Оверчук поблагодарил Грузию за работу по деблокированию транспортных связей - РИА Новости, 06.11.2025
00:29 06.11.2025
Оверчук поблагодарил Грузию за работу по деблокированию транспортных связей
Оверчук поблагодарил Грузию за работу по деблокированию транспортных связей - РИА Новости, 06.11.2025
Оверчук поблагодарил Грузию за работу по деблокированию транспортных связей
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук поблагодарил Грузию, а также своих коллег в Азербайджане и Армении за работу по деблокированию... РИА Новости, 06.11.2025
Оверчук поблагодарил Грузию за работу по деблокированию транспортных связей

Оверчук поблагодарил Грузию за участие в организации перевозок Россия — Армения

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук поблагодарил Грузию, а также своих коллег в Азербайджане и Армении за работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа.
В среду вечером на территорию Армении впервые прибыл из России состав с зерном, он проследовал через Азербайджан и Грузию.
"Хочу поблагодарить своих коллег - заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна за совместную работу по деблокированию транспортных связей в регионе Южного Кавказа, а также Грузию за конструктивное участие в организации перевозок по данному маршруту", - заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что открытие железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Арменией стало прямым следствием договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, закрепленных в их заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также усилий трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.
