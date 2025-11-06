Рейтинг@Mail.ru
МСБ в научно-технической деятельности привлек 61 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 06.11.2025
Твой бизнес
 
09:00 06.11.2025
МСБ в научно-технической деятельности привлек 61 млрд рублей господдержки
МСБ в научно-технической деятельности привлек 61 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 06.11.2025
МСБ в научно-технической деятельности привлек 61 млрд рублей господдержки
Малый и средний бизнес в сфере научно-технической деятельности привлек за девять месяцев текущего года более 61 миллиарда рублей в виде господдержки с... РИА Новости, 06.11.2025
Новости
МСБ в научно-технической деятельности привлек 61 млрд рублей господдержки

Более 61 млрд рублей господдержки привлекли МСП научно-технической деятельности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Малый и средний бизнес в сфере научно-технической деятельности привлек за девять месяцев текущего года более 61 миллиарда рублей в виде господдержки с использованием инструментов Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба института развития.
По сравнению с январем-сентябрем прошлого года суммарный объем полученной предпринимателями поддержки увеличился на 78%.
"Научно-техническая деятельность — это одна из сфер, обеспечивающая технологический суверенитет нашей страны. О необходимости его развития говорил президент. Поэтому стимулирование этой сферы входит в число приоритетов государства, в том числе и через поддержку работающего в ней малого и среднего предпринимательства. Благодаря комплексу инструментов развития объем полученной господдержки такими МСП вырос на 78% по сравнению с прошлогодними показателями и за девять месяцев текущего года составил свыше 61 миллиарда рублей против 34,2 миллиарда рублей годом ранее", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
За год объем поддержки МСП в сфере научно-технической деятельности увеличился во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. Лучшим по этому показателю стал Северо-Кавказский федеральный округ, где отмечен более чем 7-кратный рост. Среди регионов лидерами по увеличению объемов поддержки стали Республика Дагестан, Забайкальский и Алтайский края, а также Астраханская и Пензенская области (где за год рост составил более чем в 10 раз). В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Нижегородская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Кировская и Курганская области.
"Мы видим, что основная масса получателей господдержки среди МСП в научно-технической деятельности — это микропредприятия. Они с начала 2025 года получили две трети общей суммы выделенных средств. Причем, основной прирост объемов финансирования — более чем в 11 раз — пришелся на молодой бизнес, чей возраст не превышает одного года. Это говорит о привлекательности научно-технической сферы для начинающих предпринимателей, в том числе благодаря возможностям привлечения средств через предлагаемые государством инструменты", — добавил Исаевич.
На сегодняшний день большая часть малого и среднего бизнеса в научно-технической сфере, пользующегося возможностями господдержки, ведет свою деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа. На эту сферу приходится более 80% от общего объема финансирования в сфере научно-технической деятельности, полученного в рамках НГС.
Национальная гарантийная система создана для поддержки малых и средних предприятий, в нее помимо оператора, Корпорации МСП, входят МСП Банк, региональные гарантийные организации и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации. Финансовые инструменты участников НГС помогают предпринимателям привлечь заемное финансирование, в том числе в случае отсутствия или нехватки залогового обеспечения. Поддержка предпринимателей осуществляется по профильному федеральному проекту, входящему в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
