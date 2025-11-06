Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме надеются на поддержку законопроектов о запрете продажи вейпов
23:58 06.11.2025
В Госдуме надеются на поддержку законопроектов о запрете продажи вейпов
В Госдуме надеются на поддержку законопроектов о запрете продажи вейпов - РИА Новости, 06.11.2025
В Госдуме надеются на поддержку законопроектов о запрете продажи вейпов
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что рассчитывает на поддержку готовящихся в палате законопроектов о запрете продажи... РИА Новости, 06.11.2025
россия, сергей леонов, владимир путин, владислав даванков, госдума рф
Россия, Сергей Леонов, Владимир Путин, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме надеются на поддержку законопроектов о запрете продажи вейпов

Глава комитета ГД Леонов ожидает поддержки проектов о запрете продажи вейпов

Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что рассчитывает на поддержку готовящихся в палате законопроектов о запрете продажи вейпов в РФ.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.
"Я надеюсь, после высказывания Владимира Путина те законопроекты, которые готовятся в Государственной Думе, в том числе и межфракционные, о полном запрете вейпов, будут поддержаны", - сказал Леонов.
Инициатива о запрете продажи вейпов в России может быть рассмотрена уже в ближайшее время, заявил в четверг РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия — спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России
