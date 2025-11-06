Рейтинг@Mail.ru
14:41 06.11.2025
В Госдуме резко ответили на заявления Рютте в адрес России
2025-11-06T14:41:00+03:00
2025-11-06T14:41:00+03:00
В Госдуме резко ответили на заявления Рютте в адрес России

Шеремет назвал заявление Рютте о подготовке к конфликту с Россией позорным

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал позорным заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией.
Ранее Рютте назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире" и призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия
Вчера, 13:19
"Генсек НАТО своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову. Как раз именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию на Украине военного конфликта с Россией, целенаправленно подливая масла в огонь", - сказал Шеремет.
По его словам, генсек НАТО продолжает вводить в заблуждение население западных стран, пытаясь выстроить из России образ врага.
"НАТО продолжает политику создания точек напряжения вокруг России, и после этого у Рютте еще хватает наглости обвинять нас в дестабилизации. К сожалению, сегодня НАТО не способно к цивилизованному мирному диалогу и продолжает свою ущербную враждебную по отношению к России политику", - сказал депутат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Вчера, 10:10
 
