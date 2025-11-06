В Госдуме резко ответили на заявления Рютте в адрес России

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал позорным заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией.

Ранее Рютте назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире" и призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ.

"Генсек НАТО своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову. Как раз именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию на Украине военного конфликта с Россией, целенаправленно подливая масла в огонь", - сказал Шеремет

По его словам, генсек НАТО продолжает вводить в заблуждение население западных стран, пытаясь выстроить из России образ врага.

"НАТО продолжает политику создания точек напряжения вокруг России, и после этого у Рютте еще хватает наглости обвинять нас в дестабилизации. К сожалению, сегодня НАТО не способно к цивилизованному мирному диалогу и продолжает свою ущербную враждебную по отношению к России политику", - сказал депутат.