В Госдуме резко ответили на заявления Рютте в адрес России
06.11.2025
В Госдуме резко ответили на заявления Рютте в адрес России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал позорным заявление генсека НАТО Марка Рютте... РИА Новости, 06.11.2025
В Госдуме резко ответили на заявления Рютте в адрес России
Шеремет назвал заявление Рютте о подготовке к конфликту с Россией позорным
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал позорным заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией.
Ранее Рютте
назвал Россию
"дестабилизирующей силой в Европе
и мире" и призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ.
"Генсек НАТО
своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову. Как раз именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию на Украине
военного конфликта с Россией, целенаправленно подливая масла в огонь", - сказал Шеремет
.
По его словам, генсек НАТО продолжает вводить в заблуждение население западных стран, пытаясь выстроить из России образ врага.
"НАТО продолжает политику создания точек напряжения вокруг России, и после этого у Рютте еще хватает наглости обвинять нас в дестабилизации. К сожалению, сегодня НАТО не способно к цивилизованному мирному диалогу и продолжает свою ущербную враждебную по отношению к России политику", - сказал депутат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.