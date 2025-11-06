Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали ввести звание "отец-герой" для многодетных мужчин
12:56 06.11.2025
В Госдуме призвали ввести звание "отец-герой" для многодетных мужчин
В Госдуме призвали ввести звание "отец-герой" для многодетных мужчин
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала установить в России звание "отец-герой" для многодетных РИА Новости, 06.11.2025
общество
россия
нина останина
владимир путин
госдума рф
россия
общество, россия, нина останина, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Нина Останина, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме призвали ввести звание "отец-герой" для многодетных мужчин

Останина призвала ввести в России звание "отец-герой" для многодетных мужчин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала установить в России звание "отец-герой" для многодетных мужчин.
"Мне хочется, чтобы мое пожелание сбылось, чтобы не только звание матери-героини, но и "отец-герой" в обществе получило поддержку. Мне очень хочется, чтобы это пожелание было исполнено. Потому что мне кажется, что мы все-таки должны оценить роль отца, особенно сегодня, роль мужчин в нашем обществе", - сказала Останина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению парламентария, принятие данного решения позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что российские власти давно обсуждают вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях.
Общество Россия Нина Останина Владимир Путин Госдума РФ
 
 
