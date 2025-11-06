https://ria.ru/20251106/gosduma-2053173469.html
В Госдуме призвали ввести звание "отец-герой" для многодетных мужчин
В Госдуме призвали ввести звание "отец-герой" для многодетных мужчин - РИА Новости, 06.11.2025
В Госдуме призвали ввести звание "отец-герой" для многодетных мужчин
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала установить в России звание "отец-герой" для многодетных РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:56:00+03:00
2025-11-06T12:56:00+03:00
2025-11-06T12:56:00+03:00
общество
россия
нина останина
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251105/demografiya-2052404864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, нина останина, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Нина Останина, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме призвали ввести звание "отец-герой" для многодетных мужчин
Останина призвала ввести в России звание "отец-герой" для многодетных мужчин