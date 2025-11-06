Пискарев предупредил о планах Запада по вмешательству в выборы в Госдуму

«

"Тема вредительства на предстоящих в следующем году выборах в Государственную думу стала обязательным пунктом повестки различных сборищ антироссийских эмигрантских кругов. Комиссия зафиксировала, что к традиционным акциям по дискредитации избирательных списков "Единой России" недавно добавилась новая инициатива: планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО", — приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.