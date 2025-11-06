Пискарев предупредил о планах Запада по вмешательству в выборы в Госдуму

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Западе готовят масштабную кампанию на выборах в Госдуму против кандидатов — участников специальной военной операции, заявил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«
"Тема вредительства на предстоящих в следующем году выборах в Государственную думу стала обязательным пунктом повестки различных сборищ антироссийских эмигрантских кругов. Комиссия зафиксировала, что к традиционным акциям по дискредитации избирательных списков "Единой России" недавно добавилась новая инициатива: планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО", — приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.
По словам парламентария, этим займутся преимущественно иноагенты.
Пискарев отметил, что новую стратегию закрепили в резолюции прошедшей на прошлой неделе Брюссельской конференции, в которой участвовали иноагенты, экстремисты и представители террористических организаций, а также депутаты Европарламента и ПАСЕ.
Планы по дискредитации будущих кандидатов уже вовсю отрабатываются, добавил председатель комиссии.
"Очевидно, что, вбрасывая новую тему в борьбе с покинутой ими страной, собравшиеся в Брюсселе отщепенцы надеются выиграть соревнование за оскудевшее финансирование западных кураторов, которые стали более разборчивы. Поддержку получат лишь самые гнусные и изобретательные в очернении родной страны", — подчеркнул он.
Пискарев сослался на анализ деятельности иноагентов за 2023-2024 годы, согласно которому дискредитация российских военнослужащих была приоритетным направлением их работы.
В середине сентября Пискарев заявил, что Запад уже готовится к выборам в Госдуму и рассматривает их как одну из удобных возможностей попытаться разрушить внутригосударственное единство России. Так, по его словам, западные спецслужбы собирают данные о ситуации в регионах, чтобы разжечь протесты, а в Европарламенте и британском парламенте проводят инструктаж с представителями российской радикальной оппозиции. Кроме того, отметил глава комиссии, Запад изменил стратегию воздействия на избирателей в пользу выделения грантов молодежи, которую так пытаются вовлечь в антироссийскую деятельность.
Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
