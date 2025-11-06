Рейтинг@Mail.ru
Госдума проработает введение детских сим-карт, заявил Володин
09:23 06.11.2025 (обновлено: 09:24 06.11.2025)
Госдума проработает введение детских сим-карт, заявил Володин
Госдума оперативно проработает изменения в законодательство относительно введения детских сим-карт, если это потребуется, заявил председатель палаты парламента... РИА Новости, 06.11.2025
общество
россия
вячеслав володин
максут шадаев
госдума рф
россия
общество, россия, вячеслав володин, максут шадаев, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Максут Шадаев, Госдума РФ
Госдума проработает введение детских сим-карт, заявил Володин

Володин: ГД проработает изменения в законодательство по детским сим-картам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Госдума оперативно проработает изменения в законодательство относительно введения детских сим-карт, если это потребуется, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Депутаты Государственной Думы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем", - написал Володин в своем канале в Мах.
Ранее в среду глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Лишние сим-карты россиян начнут блокировать с 1 ноября
1 ноября, 00:21
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинМаксут ШадаевГосдума РФ
 
 
