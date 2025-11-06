В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ограничить количество сим-карт для мигрантов - не более двух на человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 45.1 Федерального закона "О связи" и снизить максимальный лимит абонентских номеров, регистрируемых на одного иностранного гражданина, с 10 до 2", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах отмечается, что это изменение направлено против злоупотреблений и закрытия лазеек, при этом не создавая чрезмерных неудобств для добросовестных пользователей.

Ограничение в две сим-карты в одни руки для иностранных граждан, по мнению авторов, существенно осложнит деятельность мошеннических структур, а также практически исчезнет возможность легально накопить под одним именем большое количество телефонных номеров.