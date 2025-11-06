Глава администрации Рязани покинул пост

https://ria.ru/20251106/glava-2053174534.html
Глава администрации Рязани Виталий Артемов заявил, что покидает пост по собственному желанию. РИА Новости, 06.11.2025
политика, рязань
РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава администрации Рязани Виталий Артемов заявил, что покидает пост по собственному желанию.
«
"Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани", - написал Артемов в своем Telegram-канале
.
Он выразил уверенность, что город продолжит развитие, а планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок.
"Со своей стороны обещаю и в дальнейшем всем, чем смогу, помогать нашей любимой Рязани
и её жителям", - добавил Артемов.
В конце октября Рязанская городская дума
сообщила об отстранении Артемова от должности до 20 декабря, до окончания проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и имуществе. До этого "Единая Россия
" приостановила полномочия Артемова в региональном отделении партии из-за критики со стороны местных жителей его работы.
Артемов назначен на должность главы администрации в ноябре 2023 года решением Рязанской городской думы по итогам конкурса