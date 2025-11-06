Рейтинг@Mail.ru
Глава администрации Рязани покинул пост - РИА Новости, 06.11.2025
12:58 06.11.2025 (обновлено: 13:15 06.11.2025)
Глава администрации Рязани покинул пост
Глава администрации Рязани покинул пост - РИА Новости, 06.11.2025
Глава администрации Рязани покинул пост
Глава администрации Рязани Виталий Артемов заявил, что покидает пост по собственному желанию. РИА Новости, 06.11.2025
рязань
политика, рязань
Политика, Рязань
Глава администрации Рязани покинул пост

Глава администрации Рязани Артемов покинул пост по собственному желанию

РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава администрации Рязани Виталий Артемов заявил, что покидает пост по собственному желанию.
«
"Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани", - написал Артемов в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что город продолжит развитие, а планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок.
"Со своей стороны обещаю и в дальнейшем всем, чем смогу, помогать нашей любимой Рязани и её жителям", - добавил Артемов.
В конце октября Рязанская городская дума сообщила об отстранении Артемова от должности до 20 декабря, до окончания проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и имуществе. До этого "Единая Россия" приостановила полномочия Артемова в региональном отделении партии из-за критики со стороны местных жителей его работы.
Артемов назначен на должность главы администрации в ноябре 2023 года решением Рязанской городской думы по итогам конкурса
Политика
 
 
