Жительницу белгородского села ранили при ударе дрона ВСУ по соцобъекту
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 06.11.2025
Жительницу белгородского села ранили при ударе дрона ВСУ по соцобъекту
Жительницу белгородского села ранили при ударе дрона ВСУ по соцобъекту
Женщина ранена в селе Волчья Александровка Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по социальному объекту, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Жительницу белгородского села ранили при ударе дрона ВСУ по соцобъекту

Гладков: жительница белгородского села ранена при ударе дрона ВСУ по соцобъекту

БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Женщина ранена в селе Волчья Александровка Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по социальному объекту, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"От удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В селе Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон ударил по социальному объекту. К счастью, объект несколько лет не работает. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в здании повреждены остекление и стены.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
