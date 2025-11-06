https://ria.ru/20251106/gladkov-2053177351.html
Жительницу белгородского села ранили при ударе дрона ВСУ по соцобъекту
Жительницу белгородского села ранили при ударе дрона ВСУ по соцобъекту - РИА Новости, 06.11.2025
Жительницу белгородского села ранили при ударе дрона ВСУ по соцобъекту
Женщина ранена в селе Волчья Александровка Белгородской области в результате удара украинского FPV-дрона по социальному объекту, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:10:00+03:00
2025-11-06T13:10:00+03:00
2025-11-06T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251106/zelenskiy-2053086783.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Жительницу белгородского села ранили при ударе дрона ВСУ по соцобъекту
Гладков: жительница белгородского села ранена при ударе дрона ВСУ по соцобъекту