Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура требует обратить в доход государства лицей Ходорковского* - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/genprokuratura-2053177595.html
Генпрокуратура требует обратить в доход государства лицей Ходорковского*
Генпрокуратура требует обратить в доход государства лицей Ходорковского* - РИА Новости, 06.11.2025
Генпрокуратура требует обратить в доход государства лицей Ходорковского*
Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства частный лицей в Одинцовском районе Подмосковья, основанный бывшим руководителем "Менатепа"... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:12:00+03:00
2025-11-06T13:12:00+03:00
москва
британские виргинские острова
россия
платон лебедев
менатеп
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:318:4896:3072_1920x0_80_0_0_38d802772ab50966c3057b7f2c0c6423.jpg
https://ria.ru/20251103/hodorkovskij-2052567999.html
https://ria.ru/20251014/khodorkovskiy-2048123705.html
https://ria.ru/20250903/rassledovanie-2039257738.html
москва
британские виргинские острова
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_e551da0abf269384a57bef7f254d1648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, британские виргинские острова, россия, платон лебедев, менатеп, генеральная прокуратура рф
Москва, Британские Виргинские острова, Россия, Платон Лебедев, Менатеп, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура требует обратить в доход государства лицей Ходорковского*

Генпрокуратура потребовала обратить в доход России основанный Ходорковским лицей

© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский*
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / David Azia
Михаил Ходорковский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства частный лицей в Одинцовском районе Подмосковья, основанный бывшим руководителем "Менатепа" Платоном Лебедевым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским* (признан иноагентом) и носящий имя его матери, следует из материалов искового заявления Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости.
Иск, направленный в Мещанский районный суд Москвы, предъявлен к Михаилу Ходорковскому*, Платону Лебедеву, а также международной компании "Йенсен Корт Лтд" и корпорации "Дэйспринг груп", зарегистрированным на Британских Виргинских Островах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Калининградской области осудили участника чата Ходорковского*
3 ноября, 03:14
"Обратить в доход Российской Федерации Частное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат "Подмосковный". Указать, что решение суда о передаче Частного общеобразовательного учреждения "Лицей-интернат "Подмосковный" в пользу РФ является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения в Едином государственном реестре юридических лиц", - говорится в иске.
Как следует из документа надзорного ведомства, в 1995 году подконтрольный Ходорковскому* и Лебедеву банк "Менатеп" основал Межотраслевой технологический институт. Впоследствии он стал частным лицеем-интернатом "Подмосковный" имени матери Ходорковского* - М.Ф. Ходорковской. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района Московской области, имеет в собственности 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей.
В иске подчеркивается, что преподают в лицее педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат.
"В целях сокрытия сведений о его фактических владельцах с 2004 года учредителями лицея значатся международная коммерческая компания "Йенсен корт Лтд" (JENSEN CORT LTD) и корпорация "Дэйспринг груп, инк." (DAYSPRING GROUP.INC). Финансирование лицея осуществляется за счет средств "Фонда Ходорковского**" (внесен в перечень нежелательных НПО - ред.) и компании "Паррингроув". Все имущество последней вступившими в законную силу судебными актами признано принадлежащим Ходорковскому* М.Б. и Лебедеву П.Л.", - говорится в исковом заявлении.
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*
14 октября, 10:47
Отмечается, что Ходорковский* с использованием подконтрольных фондов Future of Russia Foundation и Russian America For Democracy In Russia Inc поддерживает антироссийские санкции и финансирует вооруженные формирования украинских неонацистов.
В иске подчеркивается, что воспитание подрастающего поколения в образовательной организации, фактически принадлежащей Ходорковскому* и Лебедеву, "не соответствует принципам и задачам образовательного процесса, формирует у молодежи негативные убеждения о Родине, способствует оттоку квалифицированных кадров за рубеж".
В качестве обеспечительных мер по иску надзорное ведомство просит суд наложить арест, не исключающий возможность пользования арестованным имуществом, на все недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности лицею.
* признан иноагентом
** внесен в перечень нежелательных НПО
Фунты стерлингов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Фонд из дела о пропаганде суицида получал деньги от фонда Ходорковского*
3 сентября, 06:13
 
МоскваБританские Виргинские островаРоссияПлатон ЛебедевМенатепГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала