Генпрокуратура требует обратить в доход государства лицей Ходорковского*

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства частный лицей в Одинцовском районе Подмосковья, основанный бывшим руководителем "Менатепа" Платоном Лебедевым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским* (признан иноагентом) и носящий имя его матери, следует из материалов искового заявления Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Обратить в доход Российской Федерации Частное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат "Подмосковный". Указать, что решение суда о передаче Частного общеобразовательного учреждения "Лицей-интернат "Подмосковный" в пользу РФ является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения в Едином государственном реестре юридических лиц", - говорится в иске.

Как следует из документа надзорного ведомства, в 1995 году подконтрольный Ходорковскому* и Лебедеву банк " Менатеп " основал Межотраслевой технологический институт. Впоследствии он стал частным лицеем-интернатом "Подмосковный" имени матери Ходорковского* - М.Ф. Ходорковской. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района Московской области , имеет в собственности 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей.

В иске подчеркивается, что преподают в лицее педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат.

"В целях сокрытия сведений о его фактических владельцах с 2004 года учредителями лицея значатся международная коммерческая компания "Йенсен корт Лтд" (JENSEN CORT LTD) и корпорация "Дэйспринг груп, инк." (DAYSPRING GROUP.INC). Финансирование лицея осуществляется за счет средств "Фонда Ходорковского**" (внесен в перечень нежелательных НПО - ред.) и компании "Паррингроув". Все имущество последней вступившими в законную силу судебными актами признано принадлежащим Ходорковскому* М.Б. и Лебедеву П.Л.", - говорится в исковом заявлении.

Отмечается, что Ходорковский* с использованием подконтрольных фондов Future of Russia Foundation и Russian America For Democracy In Russia Inc поддерживает антироссийские санкции и финансирует вооруженные формирования украинских неонацистов.

В иске подчеркивается, что воспитание подрастающего поколения в образовательной организации, фактически принадлежащей Ходорковскому* и Лебедеву, "не соответствует принципам и задачам образовательного процесса, формирует у молодежи негативные убеждения о Родине, способствует оттоку квалифицированных кадров за рубеж".

В качестве обеспечительных мер по иску надзорное ведомство просит суд наложить арест, не исключающий возможность пользования арестованным имуществом, на все недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности лицею.

* признан иноагентом