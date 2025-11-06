Рейтинг@Mail.ru
На Украине предрекли опустошение хранилищ газа уже весной - РИА Новости, 06.11.2025
23:57 06.11.2025
На Украине предрекли опустошение хранилищ газа уже весной
На Украине предрекли опустошение хранилищ газа уже весной - РИА Новости, 06.11.2025
На Украине предрекли опустошение хранилищ газа уже весной
Украина опустошит газовые хранилища "под ноль" уже в апреле и будет нуждаться в новых поставках, заявил директор украинского Центра исследования энергетики... РИА Новости, 06.11.2025
На Украине предрекли опустошение хранилищ газа уже весной

Харченко: Украина опустошит хранилища газа весной и будет нуждаться в поставках

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украина опустошит газовые хранилища "под ноль" уже в апреле и будет нуждаться в новых поставках, заявил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Что касается следующего года, мой прогноз - в апрель мы снова войдем с "сухими" хранилищами или в состоянии, близком к "сухому". И мы снова будем нуждаться в закупках", - приводит слова Харченко украинское издание "Телеграф". Прошлый осенне-зимний период Украина закончила, практически полностью выбрав весь активный газ из хранилищ.

По мнению Харченко, при такой ситуации станет вопрос "наличия ресурсов" для закупки газа при подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. По расчетам Харченко, в следующем году Украине может понадобиться импортировать около 4,5-5 миллиардов кубометров дополнительных объемов газа.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.
В среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан сказал, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
