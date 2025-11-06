Рейтинг@Mail.ru
Футболиста "Барселоны" отправили в больницу с подозрением на перелом носа
06.11.2025
Футбол
 
02:00 06.11.2025
Футболиста "Барселоны" отправили в больницу с подозрением на перелом носа
Футболиста "Барселоны" отправили в больницу с подозрением на перелом носа
Футболист испанской "Барселоны" Эрик Гарсия заявил после матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", что ему сломали нос. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
спорт, эрик гарсия, марк-андре тер штеген, андреас кристенсен, барселона, брюгге, лига чемпионов уефа, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Эрик Гарсия, Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Барселона, Брюгге, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
Футболиста "Барселоны" отправили в больницу с подозрением на перелом носа

Футболиста "Барселоны" Гарсию отправили в больницу с подозрением на перелом носа

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Футболист испанской "Барселоны" Эрик Гарсия заявил после матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", что ему сломали нос.
В среду "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Брюгге" со счетом 3:3. Гарсия вышел в стартовом составе и был заменен на третьей добавленной ко второму тайму минуте. Как сообщил журналист Альфредо Мартинес в соцсети Х, защитник отправился в больницу сразу после матча для проведения обследования.
"Кажется, у меня сломан нос. Посмотрим. Надеюсь, травма будет как можно менее серьезной", - сказал защитник в эфире испанского ТВ после матча.
На данный момент в лазарете "Барселоны" находятся вратари Марк-Андре тер Штеген, Жоан Гарсия, защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Гави и Педри, нападающий Рафинья. Каталонцам предстоит сыграть на выезде с "Сельтой" 9 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Испании.
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Кайрат" проиграл "Интеру" в матче Лиги чемпионов
6 ноября, 01:04
 
Футбол Спорт Эрик Гарсия Марк-Андре тер Штеген Андреас Кристенсен Барселона Брюгге Лига чемпионов 2025-2026 Чемпионат Испании по футболу
 
