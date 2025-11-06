https://ria.ru/20251106/garsiya-2053091389.html
Футболиста "Барселоны" отправили в больницу с подозрением на перелом носа
Футболиста "Барселоны" отправили в больницу с подозрением на перелом носа - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Футболиста "Барселоны" отправили в больницу с подозрением на перелом носа
Футболист испанской "Барселоны" Эрик Гарсия заявил после матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", что ему сломали нос. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Футболиста "Барселоны" отправили в больницу с подозрением на перелом носа
