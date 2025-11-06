Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
Футбол
 
19:15 06.11.2025
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
Московские "Спартак" и "Локомотив" в своих Telegram-каналах опубликовали составы на первый матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
футбол
спорт
спартак москва
локомотив (москва)
кубок россии по футболу
спорт, спартак москва, локомотив (москва), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Локомотив (Москва), Кубок России по футболу
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России

"Спартак" и "Локомотив" назвали составы на матч четвертьфинала Кубка России

Кубок России по футболу
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Соцсети организаторов
Кубок России по футболу. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московские "Спартак" и "Локомотив" в своих Telegram-каналах опубликовали составы на первый матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Матч начнется в Москве на стадионе "Спартака" в 19:30 мск. Ответная игра пройдет 26 ноября.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"
Футбол Спорт Спартак Москва Локомотив (Москва) Кубок России по футболу
 
