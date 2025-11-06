https://ria.ru/20251106/futbol-2053274534.html
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
Московские "Спартак" и "Локомотив" в своих Telegram-каналах опубликовали составы на первый матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
"Спартак" и "Локомотив" назвали составы на матч четвертьфинала Кубка России