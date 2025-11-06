Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ФСБ уничтожили две украинские ДРГ на Константиновском направлении - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 06.11.2025
Бойцы ФСБ уничтожили две украинские ДРГ на Константиновском направлении
Бойцы ФСБ уничтожили две украинские ДРГ на Константиновском направлении
Подразделение "Горыныч" уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 06.11.2025
Бойцы ФСБ уничтожили две украинские ДРГ на Константиновском направлении

Бойцы ФСБ уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Подразделение "Горыныч" уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России во взаимодействии с 4 ОМСБР Южного военного округа ведёт охоту на диверсионные группы украинских боевиков на константиновском направлении... операторы "Горыныча" уничтожили 2 диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались организовать минную засаду по маршруту движения российской военной техники", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также были поражены полевая позиция операторов БПЛА и пункт управления вражескими беспилотниками, который использовался для атак по мирному населению Дзержинска.
