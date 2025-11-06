https://ria.ru/20251106/fsb-2053198908.html
Бойцы ФСБ уничтожили две украинские ДРГ на Константиновском направлении
Бойцы ФСБ уничтожили две украинские ДРГ на Константиновском направлении - РИА Новости, 06.11.2025
Бойцы ФСБ уничтожили две украинские ДРГ на Константиновском направлении
Подразделение "Горыныч" уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Бойцы ФСБ уничтожили две украинские ДРГ на Константиновском направлении
