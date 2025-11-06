Рейтинг@Mail.ru
ФСБ с начала года изъяла более десяти миллионов пачек табачной продукции - РИА Новости, 06.11.2025
11:41 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/fsb-2053153392.html
ФСБ с начала года изъяла более десяти миллионов пачек табачной продукции
ФСБ с начала года изъяла более десяти миллионов пачек табачной продукции - РИА Новости, 06.11.2025
ФСБ с начала года изъяла более десяти миллионов пачек табачной продукции
ФСБ России за 2025 год изъяла более 10 миллионов пачек табачной продукции на сумму около трех миллиардов рублей, по материалам, собранным органами безопасности, РИА Новости, 06.11.2025
Новости
россия, калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Калужская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ФСБ с начала года изъяла более десяти миллионов пачек табачной продукции

ФСБ за 2025 год изъяла табачную продукцию на три миллиарда рублей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ФСБ России за 2025 год изъяла более 10 миллионов пачек табачной продукции на сумму около трех миллиардов рублей, по материалам, собранным органами безопасности, осуждены 43 фигуранта, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и министерством внутренних дел Российской Федерации ведется системная работа по выявлению и пресечению незаконного производства и сбыта табачной продукции на территории России... Всего за 2025 год ФСБ России изъято более 10 миллионов пачек табачной продукции на сумму около трех миллиардов рублей и шесть единиц производственного оборудования. По материалам, собранным органами безопасности, осуждено 43 фигуранта, еще в отношении 117 уголовные дела расследуются", - говорится в сообщении.
Так, в Калужской области пресечена противоправная деятельность собственников и руководства предприятия, которые организовали промышленное производство сигарет без уплаты акциза в государственный бюджет. На территории предприятия и его контрагентов изъяты порядка пяти миллионов пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тысяч поддельных акцизных марок.
Ранее в Воронежской и Тверской областях сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена деятельность группировок, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъяты три линии технологического оборудования для производства сигарет и одна упаковочная линия, готовые табачные изделия и сопутствующая фурнитура рыночной стоимостью в сумме более 560 миллионов рублей, а также 500 тысяч поддельных акцизных марок.
Как уточнили в СК, в Тверской области в рамках обысков и других следственных действий также изъято более 45 тысяч бутылок алкогольной продукции.
