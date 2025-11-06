ФСБ с начала года изъяла более десяти миллионов пачек табачной продукции

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ФСБ России за 2025 год изъяла более 10 миллионов пачек табачной продукции на сумму около трех миллиардов рублей, по материалам, собранным органами безопасности, осуждены 43 фигуранта, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и министерством внутренних дел Российской Федерации ведется системная работа по выявлению и пресечению незаконного производства и сбыта табачной продукции на территории России... Всего за 2025 год ФСБ России изъято более 10 миллионов пачек табачной продукции на сумму около трех миллиардов рублей и шесть единиц производственного оборудования. По материалам, собранным органами безопасности, осуждено 43 фигуранта, еще в отношении 117 уголовные дела расследуются", - говорится в сообщении.
Так, в Калужской области пресечена противоправная деятельность собственников и руководства предприятия, которые организовали промышленное производство сигарет без уплаты акциза в государственный бюджет. На территории предприятия и его контрагентов изъяты порядка пяти миллионов пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тысяч поддельных акцизных марок.
Ранее в Воронежской и Тверской областях сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена деятельность группировок, специализировавшихся на незаконном производстве табачных изделий в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъяты три линии технологического оборудования для производства сигарет и одна упаковочная линия, готовые табачные изделия и сопутствующая фурнитура рыночной стоимостью в сумме более 560 миллионов рублей, а также 500 тысяч поддельных акцизных марок.
Как уточнили в СК, в Тверской области в рамках обысков и других следственных действий также изъято более 45 тысяч бутылок алкогольной продукции.