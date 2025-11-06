ЯКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Третий антифашистский форум завершился в Якутии, на пленарном заседании глава региона Айсен Николаев вручил участникам СВО государственные награды страны и награды министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Пленарным заседанием завершился III Республиканский антифашистский форум "Народ и армия едины", который проходил в городе Якутске с 4 по 6 ноября. Перед военнослужащими, ветеранами боевых действий, волонтёрами, активистами выступил глава Якутии Айсен Николаев… вручил участникам СВО государственные награды страны и награды министерства обороны РФ", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что масштабное событие организовано правительством региона при поддержке министерства обороны РФ, международного союза бывших малолетних узников фашизма, а также общероссийских организаций "Сильная Россия" и "Офицеры России".

Николаев рассказал о том, что при содействии Северо-Восточного Фонда помощи и поддержки Донбасса только в 2025 году в зону спецоперации доставлено 129 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок для военнослужащих-якутян. Большая работа проведена и продолжается по восстановлению подшефных городских округов Кировское и Докучаевск в ДНР, по оказанию помощи их жителям.

Он назвал приоритетом реализацию комплексных мер поддержки военнослужащих и членов их семей. На сегодняшний день в Якутии предусмотрено всего 33 федеральные меры поддержки, 44 региональные меры и семь муниципальных мер.

Якутия одной из первых в России в 2022 году приняла базовый нормативный документ – закон о патриотическом воспитании. В 2025 году количество юных и молодых якутян, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию, превысило 240 тысяч человек. В этом году также вышло распоряжение главы республики о деятельности республиканской комиссии по увековечению памяти участников СВО.

На пленарном заседании выступил заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков. От имени генерал-полковника, командующего войсками Восточного военного округа Андрея Иванаева он представил результаты боевой работы группировки "Восток" в течение года.

"Это более 1,7 тысячи квадратных километров и 50 освобождённых населённых пунктов. Это вклад группировки "Восток" в общее дело победы, в составе которой воюют тысячи якутян, ваших земляков. И делают они это блестяще", - сказал Греков.