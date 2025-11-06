Рейтинг@Mail.ru
Третий антифашистский форум завершился в Якутии
Республика Саха (Якутия)
 
12:33 06.11.2025
Третий антифашистский форум завершился в Якутии
Третий антифашистский форум завершился в Якутии
Третий антифашистский форум завершился в Якутии, на пленарном заседании глава региона Айсен Николаев вручил участникам СВО государственные награды страны и... РИА Новости, 06.11.2025
республика саха (якутия)
россия
якутск
донбасс
айсен николаев
министерство обороны рф (минобороны рф)
сильная россия
офицеры россии
россия
якутск
донбасс
россия, якутск, донбасс, айсен николаев, министерство обороны рф (минобороны рф), сильная россия, офицеры россии
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Донбасс, Айсен Николаев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сильная Россия, Офицеры России
Третий антифашистский форум завершился в Якутии

В Якутии завершился третий антифашистский форум

© Фото предоставлено пресс-службой Главы и Правительства республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
 Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и Правительства республики Саха (Якутия)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
ЯКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Третий антифашистский форум завершился в Якутии, на пленарном заседании глава региона Айсен Николаев вручил участникам СВО государственные награды страны и награды министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Пленарным заседанием завершился III Республиканский антифашистский форум "Народ и армия едины", который проходил в городе Якутске с 4 по 6 ноября. Перед военнослужащими, ветеранами боевых действий, волонтёрами, активистами выступил глава Якутии Айсен Николаев… вручил участникам СВО государственные награды страны и награды министерства обороны РФ", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что масштабное событие организовано правительством региона при поддержке министерства обороны РФ, международного союза бывших малолетних узников фашизма, а также общероссийских организаций "Сильная Россия" и "Офицеры России".
Николаев рассказал о том, что при содействии Северо-Восточного Фонда помощи и поддержки Донбасса только в 2025 году в зону спецоперации доставлено 129 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок для военнослужащих-якутян. Большая работа проведена и продолжается по восстановлению подшефных городских округов Кировское и Докучаевск в ДНР, по оказанию помощи их жителям.
Он назвал приоритетом реализацию комплексных мер поддержки военнослужащих и членов их семей. На сегодняшний день в Якутии предусмотрено всего 33 федеральные меры поддержки, 44 региональные меры и семь муниципальных мер.
Якутия одной из первых в России в 2022 году приняла базовый нормативный документ – закон о патриотическом воспитании. В 2025 году количество юных и молодых якутян, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию, превысило 240 тысяч человек. В этом году также вышло распоряжение главы республики о деятельности республиканской комиссии по увековечению памяти участников СВО.
На пленарном заседании выступил заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, начальник военно-политического управления, генерал-лейтенант Роман Греков. От имени генерал-полковника, командующего войсками Восточного военного округа Андрея Иванаева он представил результаты боевой работы группировки "Восток" в течение года.
"Это более 1,7 тысячи квадратных километров и 50 освобождённых населённых пунктов. Это вклад группировки "Восток" в общее дело победы, в составе которой воюют тысячи якутян, ваших земляков. И делают они это блестяще", - сказал Греков.
Заместитель начальника военно-политического управления Южного Военного округа, полковник Михаил Досугов от имени генерал-полковника, командующего войсками Южного военного округа Александра Санчика передал слова благодарности якутянам за помощь в победе над фашизмом. А от лица бойцов, прибывших на антифашистский форум из зоны СВО, участников мероприятия приветствовал старший наводчик гранатометного взвода, младший сержант Евгений Серкин.
Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутскДонбассАйсен НиколаевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сильная РоссияОфицеры России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
