Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с десятилетием движения "Волонтеры Победы".

"Отрадно, что ваше движение объединило множество энергичных, талантливых, неравнодушных людей как в России , так и за ее пределами, завоевало общественный авторитет", — говорится в телеграмме главы государства.

Президент отметил вклад Международного волонтерского корпуса в подготовку и проведение масштабных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, патриотических, образовательных и гуманитарных проектов, направленных на сбережение и утверждение исторической правды о Второй мировой войне.

"Ваша активная гражданская позиция, четко обозначенная в большой просветительской работе, достойна глубокого уважения. Рассчитываю, что Итоговый форум придаст мощный импульс добровольческому движению, послужит укреплению его созидательного, творческого потенциала", — подчеркнул Путин