https://ria.ru/20251106/forum-2053159819.html
Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса
Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса
Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:12:00+03:00
2025-11-06T12:12:00+03:00
2025-11-06T16:17:00+03:00
общество
россия
владимир путин
волонтеры победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_a0d6ad7f608881c86ebd3c8a2b912dd6.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053045429.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e3308ec91d6e3de81dbbad7f84585379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, волонтеры победы
Общество, Россия, Владимир Путин, Волонтеры Победы
Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса
Путин отметил роль движения "Волонтеры Победы" в объединении людей
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с десятилетием движения "Волонтеры Победы".
"Отрадно, что ваше движение объединило множество энергичных, талантливых, неравнодушных людей как в России
, так и за ее пределами, завоевало общественный авторитет", — говорится в телеграмме
главы государства.
Президент отметил вклад Международного волонтерского корпуса в подготовку и проведение масштабных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, патриотических, образовательных и гуманитарных проектов, направленных на сбережение и утверждение исторической правды о Второй мировой войне.
"Ваша активная гражданская позиция, четко обозначенная в большой просветительской работе, достойна глубокого уважения. Рассчитываю, что Итоговый форум придаст мощный импульс добровольческому движению, послужит укреплению его созидательного, творческого потенциала", — подчеркнул Путин
.
В заключение он пожелал участникам форума новых успехов и всего наилучшего.