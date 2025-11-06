Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса
12:12 06.11.2025 (обновлено: 16:17 06.11.2025)
Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса
Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса
Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне РИА Новости, 06.11.2025
Путин поздравил участников форума Международного волонтерского корпуса

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей Итогового форума Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с десятилетием движения "Волонтеры Победы".
"Отрадно, что ваше движение объединило множество энергичных, талантливых, неравнодушных людей как в России, так и за ее пределами, завоевало общественный авторитет", — говорится в телеграмме главы государства.
Президент отметил вклад Международного волонтерского корпуса в подготовку и проведение масштабных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, патриотических, образовательных и гуманитарных проектов, направленных на сбережение и утверждение исторической правды о Второй мировой войне.
"Ваша активная гражданская позиция, четко обозначенная в большой просветительской работе, достойна глубокого уважения. Рассчитываю, что Итоговый форум придаст мощный импульс добровольческому движению, послужит укреплению его созидательного, творческого потенциала", — подчеркнул Путин.
В заключение он пожелал участникам форума новых успехов и всего наилучшего.
Путин поздравил участников форума "ЛизаАлерт" с 15-летием
5 ноября, 19:10
Путин поздравил участников форума "ЛизаАлерт" с 15-летием
5 ноября, 19:10
 
Общество Россия Владимир Путин Волонтеры Победы
 
 
