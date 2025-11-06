https://ria.ru/20251106/fortifikatsii-2053194793.html
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву
2025-11-06T14:52:00+03:00
2025-11-06T14:52:00+03:00
2025-11-06T16:20:00+03:00
КУРСК, 6 ноя - РИА Новости. Осуждённый за растрату гендиректор стройкомпании Виталий Синьговский рассказал в суде, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 миллионов рублей, похищенных при строительстве курских фортификаций, деньги предназначались депутату курской облдумы Максиму Васильеву, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда Курска.
«
"Обналичено (Бондаренко - ред.) около 30 миллионов рублей", - заявил Синьговский, который, заключив сделку со следствием, недавно получил 4-летний срок, а сегодня выступал в суде в качестве свидетеля по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений в Курской области
.
Он добавил, что Бондаренко затем передавала наличные Васильеву – ныне арестованному за хищения экс-депутату курской облдумы.
"Знаю, что они созванивались с Васильевым для передачи средств... Он распоряжался наличными деньгами "Сиэми", отчёт не предоставлял", - зачитали в суде ранее зафиксированные показания гендиректора "Сиэми" Синьговского.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин
и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В конце апреля суд в Москве
санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ
"Присвоение или растрата". Он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко, она обвиняется в хищении в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере. Бондаренко - уроженка Курска
, была избрана в парламент ДНР
в 2023 году.