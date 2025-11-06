Рейтинг@Mail.ru
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву - РИА Новости, 06.11.2025
14:52 06.11.2025 (обновлено: 16:20 06.11.2025)
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву
Осуждённый за растрату гендиректор стройкомпании Виталий Синьговский рассказал в суде, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 миллионов рублей,... РИА Новости, 06.11.2025
происшествия
донецкая народная республика
курск
москва
владимир лукин
https://ria.ru/20251101/sud-2052357083.html
донецкая народная республика
курск
москва
происшествия, донецкая народная республика, курск, москва, владимир лукин
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Курск, Москва, Владимир Лукин
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву

КУРСК, 6 ноя - РИА Новости. Осуждённый за растрату гендиректор стройкомпании Виталий Синьговский рассказал в суде, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 миллионов рублей, похищенных при строительстве курских фортификаций, деньги предназначались депутату курской облдумы Максиму Васильеву, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда Курска.
«
"Обналичено (Бондаренко - ред.) около 30 миллионов рублей", - заявил Синьговский, который, заключив сделку со следствием, недавно получил 4-летний срок, а сегодня выступал в суде в качестве свидетеля по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.
Здание администрации Курской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
24 октября, 22:05
Он добавил, что Бондаренко затем передавала наличные Васильеву – ныне арестованному за хищения экс-депутату курской облдумы.
"Знаю, что они созванивались с Васильевым для передачи средств... Он распоряжался наличными деньгами "Сиэми", отчёт не предоставлял", - зачитали в суде ранее зафиксированные показания гендиректора "Сиэми" Синьговского.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В конце апреля суд в Москве санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко, она обвиняется в хищении в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере. Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
С курского подрядчика взыскали более 152 млн рублей по делу о фортификациях
1 ноября, 16:21
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаКурскМоскваВладимир Лукин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
