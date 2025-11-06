Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву

КУРСК, 6 ноя - РИА Новости. Осуждённый за растрату гендиректор стройкомпании Виталий Синьговский рассказал в суде, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 миллионов рублей, похищенных при строительстве курских фортификаций, деньги предназначались депутату курской облдумы Максиму Васильеву, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского райсуда Курска.

« "Обналичено (Бондаренко - ред.) около 30 миллионов рублей", - заявил Синьговский, который, заключив сделку со следствием, недавно получил 4-летний срок, а сегодня выступал в суде в качестве свидетеля по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений в Курской области

Он добавил, что Бондаренко затем передавала наличные Васильеву – ныне арестованному за хищения экс-депутату курской облдумы.

"Знаю, что они созванивались с Васильевым для передачи средств... Он распоряжался наличными деньгами "Сиэми", отчёт не предоставлял", - зачитали в суде ранее зафиксированные показания гендиректора "Сиэми" Синьговского.

Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.

В конце апреля суд в Москве санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.