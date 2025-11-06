В России признали нежелательной деятельность фонда Equal Rights Trust*

На сайте фонда размещаются материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства России. Кроме того, его члены активно призывают поддерживать признанное экстремистским и запрещенное в РФ движение ЛГБТ** с целью разрушения семейных и нравственных ценностей россиян.