В России признали нежелательной деятельность фонда Equal Rights Trust*

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России британской неправительственной организации Equal Rights Trust*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности неправительственной организации Equal Rights Trust* (Великобритания)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что с начала специальной военной операции фонд выступает в поддержку Украины, активно участвуя в антироссийской информационной кампании.
В частности, пояснили в Генпрокуратуре, под прикрытием правозащитной деятельности в организации разработали схему финансирования ВСУ. Ее участники оказывают содействие оппозиционно настроенным россиянам в приобретении гражданства стран Восточной Европы в обмен на заключение ими соглашения о пожертвовании денежных средств для "поддержки народа Украины", а фактически – для нужд ВСУ.
На сайте фонда размещаются материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства России. Кроме того, его члены активно призывают поддерживать признанное экстремистским и запрещенное в РФ движение ЛГБТ** с целью разрушения семейных и нравственных ценностей россиян.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
** Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
