Фицо призвал Европу сохранять свои традиции
Фицо призвал Европу сохранять свои традиции
БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что европейские страны должны придерживаться своих традиций и ценностей, в противном случае в Европе, которая сбита с толку, они могут лишиться собственных штанов.
"Вчера я провел чрезвычайно конструктивную встречу с польским президентом Каролем Навроцким
. Президент искренне поздравил меня с исключением партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") из Партии европейских социалистов
из-за изменения конституции Словакии
, в которой мы сказали, что один плюс один - это два: есть мужчина и женщина и ничего другого. С польским президентом, несмотря на то, что он из другого политического лагеря, нас объединяет простое понимание: страны должны придерживаться своих ценностей и традиций, иначе в сбитой с толку Европе
, где бородатая Кончита (Кончита Вурст
, победитель конкурса "Евровидение-2014" - ред.) побеждает в песенном конкурсе "Евровидение" только потому, что она бородатая Кончита, лишатся и собственных штанов", - сказал Фицо
в ходе видеообращения, опубликованного на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская) в четверг.
Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября.
В 2014 году в конституции страны было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская