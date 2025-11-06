Фицо призвал Европу сохранять свои традиции

БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что европейские страны должны придерживаться своих традиций и ценностей, в противном случае в Европе, которая сбита с толку, они могут лишиться собственных штанов.

Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября.

В 2014 году в конституции страны было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.