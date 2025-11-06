Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
15:18 06.11.2025 (обновлено: 15:22 06.11.2025)
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном,... РИА Новости, 06.11.2025
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна

© AP Photo / Jacqueline HernandezПоследствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах составило по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести. По данным управления гражданской обороны Филиппин, большинство жертв были найдены в провинции Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил "режим национального бедствия" в стране после тайфуна "Калмаэги".
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия", - говорится в послании.
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек
