Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах составило по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести. По данным управления гражданской обороны Филиппин, большинство жертв были найдены в провинции Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил "режим национального бедствия" в стране после тайфуна "Калмаэги".
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия", - говорится в послании.