Более тысячи молдавских фермеров рискуют обанкротиться, заявили в оппозиции

"Люди остались с долгами и без поддержки. У фермеров есть конкретные предложения, как остановить катастрофу: продлить мораторий (на выплату долгов – ред.) до 2026 года, заморозить пени и проценты, провести реструктуризацию кредитов под госгарантии, вернуть НДС на топливо, а также обеспечить субсидии на ирригацию и страхование урожая. И это не просьба о подачках, а необходимые меры, чтобы выжить. Если меры не будут приняты, если власть отвернётся от аграриев, страну ждёт волна массовых банкротств и утрата сельских территорий", - подчеркнул он.