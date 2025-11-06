Более тысячи молдавских фермеров рискуют обанкротиться, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Более тысячи молдавских аграриев рискуют обанкротиться уже в ближайшие месяцы, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Ранее молдавская ассоциация "Сила фермеров" обращалась к властям республики с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
"С 1 ноября истёк мораторий на выплаты по кредитам в сельском хозяйстве. Теперь банки и микрофинансовые организации снова получили право взыскивать долги — землю, технику, жильё. Более тысячи аграриев рискуют обанкротиться уже в ближайшие месяцы", - написал в своем Telegram-канале Лунгу.
По его словам, особенно тяжёлая ситуация — в Кагуле, Кантемире, Тараклии и в Гагаузской автономии, где засуха последних лет буквально уничтожила урожай.
"Люди остались с долгами и без поддержки. У фермеров есть конкретные предложения, как остановить катастрофу: продлить мораторий (на выплату долгов – ред.) до 2026 года, заморозить пени и проценты, провести реструктуризацию кредитов под госгарантии, вернуть НДС на топливо, а также обеспечить субсидии на ирригацию и страхование урожая. И это не просьба о подачках, а необходимые меры, чтобы выжить. Если меры не будут приняты, если власть отвернётся от аграриев, страну ждёт волна массовых банкротств и утрата сельских территорий", - подчеркнул он.
Ранее фермеры из разных районов Молдавии неоднократно проводили протесты в центре Кишинева. Аграрии требовали утвердить законопроект о помощи хозяйствам, пострадавшим от засухи, продлить до конца 2025 года лицензии на импорт зерновых, вернуть акцизы за 2024 год и выплатить задолженности по субсидиям.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса, особо пострадала область сельского хозяйства. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.