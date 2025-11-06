ФАС проверит маркетплейсы на предмет повышения комиссий для продавцов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит информацию о повышении комиссии для продавцов на маркетплейсах на соответствие антимонопольному законодательству, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что если будут выявлены нарушения, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
В октябре Ozon в Telegram-канале для продавцов сообщил о повышении платы за продажу - для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями от 27 октября. Позже об изменении тарифов на размещение товаров в своем Telegram-канале для продавцов рассказал "Яндекс.Маркет".
Также в конце октября Wildberries повысил комиссии за продажу товаров для продавцов. Позже маркетплейс сообщил, что замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября - это касается всех моделей продаж.
