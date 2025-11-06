ФАС проверит маркетплейсы на предмет повышения комиссий для продавцов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит информацию о повышении комиссии для продавцов на маркетплейсах на соответствие антимонопольному законодательству, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.