ФАС проверит маркетплейсы на предмет повышения комиссий для продавцов
18:12 06.11.2025
ФАС проверит маркетплейсы на предмет повышения комиссий для продавцов
ФАС проверит маркетплейсы на предмет повышения комиссий для продавцов
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon, яндекс.маркет
ФАС проверит маркетплейсы на предмет повышения комиссий для продавцов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит информацию о повышении комиссии для продавцов на маркетплейсах на соответствие антимонопольному законодательству, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В связи с появлением информации о повышении размера комиссий для продавцов на маркетплейсах ФАС России рассмотрит ее на предмет соответствия антимонопольному законодательству", - говорится в сообщении службы.
Уточняется, что если будут выявлены нарушения, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
В октябре Ozon в Telegram-канале для продавцов сообщил о повышении платы за продажу - для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями от 27 октября. Позже об изменении тарифов на размещение товаров в своем Telegram-канале для продавцов рассказал "Яндекс.Маркет".
Также в конце октября Wildberries повысил комиссии за продажу товаров для продавцов. Позже маркетплейс сообщил, что замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября - это касается всех моделей продаж.
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов
5 ноября, 13:14
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)OzonЯндекс.Маркет
 
 
