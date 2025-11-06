Рейтинг@Mail.ru
Семь стран ЕС хотят ввести пошлины на российские товары, пишет Politico
10:44 06.11.2025 (обновлено: 14:34 06.11.2025)
Семь стран ЕС хотят ввести пошлины на российские товары, пишет Politico
В мире, Россия, Эстония, Латвия, Еврокомиссия, Евросоюз, Владимир Путин
Семь стран ЕС хотят ввести пошлины на российские товары, пишет Politico

Politico: семь стран ЕС хотят ввести пошлины на российские товары

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Семь стран — членов ЕС выступили за введение пошлин на российские товары, экспортная выручка от которых составила 5,4 миллиарда евро, пишет издание Politico.
"Семь стран ЕС <...> указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро", — говорится в материале.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях
29 октября, 12:07
С такой инициативой выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия, уточняется в статье.
Европейские страны регулярно выдвигают и одобряют подобные предложения. Так, в начале июля ЕС в дополнение к действующей пошлине ввел специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений из России. К 2028 году члены сообщества планируют достичь заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. При этом, по данным Евростата, в августе ЕС нарастил закупки этой продукции почти вдвое.
Кроме того, в сентябре Еврокомиссия объявила о планах представить предложение по повышению пошлин на импорт российской нефти. А к 1 января 2028-го Совет ЕС хочет и вовсе запретить ее поставки в страны объединения и обязать их представить национальный план диверсификации. Против такой меры выступают Венгрия и Словакия, которые получают топливо из России по трубопроводу "Дружба".
В Москве не раз заявляли, что западные страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от импорта российских энергоресурсов. Таким образом они попали в новую, более сильную зависимость, поскольку теперь закупают топливо через посредников и сильно дороже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Европа начала бить США их же оружием
5 ноября, 08:00
 
