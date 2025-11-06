Семь стран ЕС хотят ввести пошлины на российские товары, пишет Politico

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Семь стран — членов ЕС выступили за введение пошлин на российские товары, экспортная выручка от которых составила 5,4 миллиарда евро, пишет издание Politico.

"Семь стран ЕС <...> указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро", — говорится в материале.

С такой инициативой выступили Эстония, Латвия , Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия, уточняется в статье.

Европейские страны регулярно выдвигают и одобряют подобные предложения. Так, в начале июля ЕС в дополнение к действующей пошлине ввел специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений из России. К 2028 году члены сообщества планируют достичь заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. При этом, по данным Евростата, в августе ЕС нарастил закупки этой продукции почти вдвое.

Кроме того, в сентябре Еврокомиссия объявила о планах представить предложение по повышению пошлин на импорт российской нефти. А к 1 января 2028-го Совет ЕС хочет и вовсе запретить ее поставки в страны объединения и обязать их представить национальный план диверсификации. Против такой меры выступают Венгрия и Словакия, которые получают топливо из России по трубопроводу "Дружба".