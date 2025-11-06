Рейтинг@Mail.ru
Европа вернется к историческим ценностям, считает Слуцкий - РИА Новости, 06.11.2025
15:51 06.11.2025
Европа вернется к историческим ценностям, считает Слуцкий
Европа вернется к историческим ценностям, считает Слуцкий - РИА Новости, 06.11.2025
Европа вернется к историческим ценностям, считает Слуцкий
Европа вернется обратно к многовековым историческим ценностям европейской цивилизации, которые ближе к российским, чем к американским, считает председатель... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:51:00+03:00
2025-11-06T15:51:00+03:00
в мире
европа
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
европа
россия
в мире, европа, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Европа, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Европа вернется к историческим ценностям, считает Слуцкий

Слуцкий: Европа вернется к многовековым историческим ценностям цивилизации

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европа вернется обратно к многовековым историческим ценностям европейской цивилизации, которые ближе к российским, чем к американским, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«
"Европейский парламент мало-помалу, как и вся европейская цивилизация, уже качнулся обратно к многовековым историческим ценностям европейской цивилизации, где Европе Россия, неотъемлемая часть европейского континента и европейской цивилизации, гораздо ближе, нежели искусственным образом индуцированные с Запада ценности, чуждые европейской цивилизации", - сказал он на Ялтинском международном форуме.
Депутат отметил, что политический истеблишмент ряда стран Европы пытался укоренить у себя, например мультикультурализм, но у них ничего не вышло. По его словам, европейские ценности оказались сильнее.
"Сегодня Европа медленно, но верно возвращается к здравому смыслу", - добавил Слуцкий.
В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада
