Европа вернется к историческим ценностям, считает Слуцкий

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европа вернется обратно к многовековым историческим ценностям европейской цивилизации, которые ближе к российским, чем к американским, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«
"Европейский парламент мало-помалу, как и вся европейская цивилизация, уже качнулся обратно к многовековым историческим ценностям европейской цивилизации, где Европе Россия, неотъемлемая часть европейского континента и европейской цивилизации, гораздо ближе, нежели искусственным образом индуцированные с Запада ценности, чуждые европейской цивилизации", - сказал он на Ялтинском международном форуме.
Депутат отметил, что политический истеблишмент ряда стран Европы пытался укоренить у себя, например мультикультурализм, но у них ничего не вышло. По его словам, европейские ценности оказались сильнее.
"Сегодня Европа медленно, но верно возвращается к здравому смыслу", - добавил Слуцкий.