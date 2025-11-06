МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Европа вернется обратно к многовековым историческим ценностям европейской цивилизации, которые ближе к российским, чем к американским, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что политический истеблишмент ряда стран Европы пытался укоренить у себя, например мультикультурализм, но у них ничего не вышло. По его словам, европейские ценности оказались сильнее.