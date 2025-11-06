Bloomberg: Европа и Британия движутся к краху

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Европа и Великобритания движутся к краху из-за экономического пути, которым они следуют, пишет колумнист агентства Европа и Великобритания движутся к краху из-за экономического пути, которым они следуют, пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.

"Великобритания, как и большая часть Европы , продолжают тащиться по экономическому пути, который в итоге ведет к краху", — говорится в статье.

По словам автора, власти предпочитают брать больше денег у тех, кто работает, чтобы баловать тех, кто этого не делает.

Британия, например, уже достигла глубокой черной дыры в вопросе бюджетных средств, утверждает Хастингс. Ходят слухи о возможном повышении подоходного налога, серьезном ударе по состоятельным слоям населения, новых налогах на имущество и даже возможном налоге на основные активы, перечислил он.

"Британия далеко не одинока в затруднительном положении", — считает колумнист.