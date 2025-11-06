https://ria.ru/20251106/evropa-2053130679.html
Bloomberg: Европа и Британия движутся к краху
Европа и Великобритания движутся к краху из-за экономического пути, которым они следуют, пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.
Bloomberg: Европа и Британия движутся к краху
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Европа и Великобритания движутся к краху из-за экономического пути, которым они следуют, пишет колумнист агентства Bloomberg
Макс Хастингс.
"Великобритания, как и большая часть Европы
, продолжают тащиться по экономическому пути, который в итоге ведет к краху", — говорится в статье.
По словам автора, власти предпочитают брать больше денег у тех, кто работает, чтобы баловать тех, кто этого не делает.
Британия, например, уже достигла глубокой черной дыры в вопросе бюджетных средств, утверждает Хастингс. Ходят слухи о возможном повышении подоходного налога, серьезном ударе по состоятельным слоям населения, новых налогах на имущество и даже возможном налоге на основные активы, перечислил он.
"Британия далеко не одинока в затруднительном положении", — считает колумнист.
Он напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц
признал, что расходы на социальное обеспечение стали неприемлемыми. В то же время немецкая автомобильная промышленность, десятилетиями обеспечивавшая процветание страны, оказалась в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и дороговизны энергоносителей. Помимо этого, Хастингс привел в пример Францию
— страну с самими высокими социальными расходами в Европе. Там население выходит на демонстрации и даже бунтует, протестуя против попыток президента Эммануэля Макрона
повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.