В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Манифестация против непопулярной пенсионной реформы и проекта бюджета страны на 2026 год прошла в четверг в Париже и собрала несколько сотен участников, передает корреспондент РИА Новости.

В октябре премьер Франции Себастьян Лекорню заявил, что предложит парламенту приостановить пенсионную реформу до следующих президентских выборов для ее доработки, что стало компромиссом с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия правительству.

Демонстрация против пенсионной реформы и проекта бюджета состоялась по призыву ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и собрала несколько сотен участников, в основном пенсионного возраста. Шествие прошло от французского Сената по бульвару Сен-Мишель и вплоть до площади Вобан.

Участники манифестации требовали отмены спорной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона вместо ее заявленной приостановки, а также выражали свое недовольство проектом госбюджета Франции на 2026 год. Протестующие несли с собой профсоюзные красные флаги, а некоторые были одеты в красные жилеты, также являющиеся символом CGT.

Помимо этого, некоторые манифестанты несли транспаранты с лозунгами: "Мир, справедливость, равенство, солидарность между поколениями", "(Мы - ред.) дойные коровы. С нас хватит!", "(Даешь - ред.) повышение пенсий". Как минимум один протестующий нес на себе трехцветную ленту цветов французского флага с золотой бахромой, которую носят члены французского парламента.