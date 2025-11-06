Рейтинг@Mail.ru
В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 06.11.2025 (обновлено: 23:45 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/es-2053313357.html
В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы
В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы - РИА Новости, 06.11.2025
В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы
Манифестация против непопулярной пенсионной реформы и проекта бюджета страны на 2026 год прошла в четверг в Париже и собрала несколько сотен участников,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:39:00+03:00
2025-11-06T23:45:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053313535_0:0:1699:955_1920x0_80_0_0_953576f3452c026a6a7a2d29b2527d06.jpg
https://ria.ru/20251016/parlament-2048591101.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053313535_127:0:1400:955_1920x0_80_0_0_982cd5547a5584a7e82888e08ec1bbd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы

В Париже прошла манифестация против пенсионной реформы и проекта бюджета

© Фото : Associated PressМанифестация против пенсионной реформы и проекта бюджета в Париже. Кадр видео
Манифестация против пенсионной реформы и проекта бюджета в Париже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Associated Press
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Манифестация против непопулярной пенсионной реформы и проекта бюджета страны на 2026 год прошла в четверг в Париже и собрала несколько сотен участников, передает корреспондент РИА Новости.
В октябре премьер Франции Себастьян Лекорню заявил, что предложит парламенту приостановить пенсионную реформу до следующих президентских выборов для ее доработки, что стало компромиссом с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия правительству.
Демонстрация против пенсионной реформы и проекта бюджета состоялась по призыву ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и собрала несколько сотен участников, в основном пенсионного возраста. Шествие прошло от французского Сената по бульвару Сен-Мишель и вплоть до площади Вобан.
Участники манифестации требовали отмены спорной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона вместо ее заявленной приостановки, а также выражали свое недовольство проектом госбюджета Франции на 2026 год. Протестующие несли с собой профсоюзные красные флаги, а некоторые были одеты в красные жилеты, также являющиеся символом CGT.
Помимо этого, некоторые манифестанты несли транспаранты с лозунгами: "Мир, справедливость, равенство, солидарность между поколениями", "(Мы - ред.) дойные коровы. С нас хватит!", "(Даешь - ред.) повышение пенсий". Как минимум один протестующий нес на себе трехцветную ленту цветов французского флага с золотой бахромой, которую носят члены французского парламента.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отвечает на вопросы членов парламента во время заседания в Национальной ассамблее - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Парламент Франции провалил голосование по вотуму недоверия правительству
16 октября, 12:49
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала